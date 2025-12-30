Es tendencia:
Mercado de fichajes: Coquimbo muestra interés por un cortado de la U para reemplazar a Waterman

El campeón del fútbol chileno mira a uno de los jugadores que parte del cuadro azul para reforzarse de cara a 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Coquimbo Unido busca refuerzos para la Copa Libertadores.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTCoquimbo Unido busca refuerzos para la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido es el flamante campeón del fútbol chileno con una campaña récord, pero ya tiene que dejar eso en el pasado y debe concentrarse en la dura temporada 2026 que se le avecina.

Los Piratas tienen que afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores y la harán con un plantel diezmado, ya que se fue el entrenador Esteban González y también partieron varias figuras.

Uno de los golpes más fuertes que sufrió el campeón fue la partida de Cecilio Waterman, quien no renovó su contrató y se llevó sus goles a Universidad de Concepción.

“Es una mochila muy pesada”: el Heidi González alerta a Caputto por tomar a Coquimbo campeón

Coquimbo Unido se interesa en los goles de Rodrigo Contreras

Coquimbo necesita sumar con urgencia a un delantero goleador, debido a que tiene que sustituir la partida de Waterman, es por ello que mira a un cortado de Universidad de Chile.

El periodista Jorge Coke Hevia dio a conocer en el programa Pauta de Juego que el club aurinegro tiene en la mira a Rodrigo Contreras, quien no renovó su contrato con la U.

Rodrigo Contreras suena en Coquimbo. Foto: Andres Pina/Photosport

Yo lo tenía por listo en Colombia, pero alguien me dijo… cuidado con Coquimbo. Lo quiere Millonarios. Si hay un interés real es complicado pelear con ellos”, dijo el calvo comunicador.

El pase de Rodrigo Contreras pertenece a Deportes Antofagasta, es por ello que para quedarse con los servicios del zurdo tienen que negociar con los Pumas, que tienen la carta del argentino hasta finales de 2026.

