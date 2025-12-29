Es tendencia:
“Es una mochila muy pesada”: el Heidi González alerta a Caputto por tomar a Coquimbo campeón

El recordado goleador pirata en los 90 conversó con RedGol sobre el presente del actual campeón chileno. Dice que conoce al nuevo DT, pero que la tendrá difícil.

Por Nelson Martinez

Los piratas tienen la vara alta.
Coquimbo Unido se arma con miras al 2026, donde defiende el título tras una histórica campaña este año. Y la gran sorpresa corrió con el arribo de Hernán Caputto a la banca, reemplazando a Esteban González.

El ex portero viene de dirigir a Deportes Copiapó y quedar en el camino en la liguilla del ascenso de Primera B. Pese a eso, tiene la confianza de la dirigencia y tomó el equipo. Es ahí donde históricos aurinegros salieron al paso.

Uno de ellos es Pedro González, quien en 1991 consiguió el recordado segundo lugar en el torneo y al año siguiente jugó Copa Libertadores. El Heidi habló con RedGol sobre el presente de los aurinegros.

El Heidi advierte a Caputto en Coquimbo

Pedro González admitió de entrada que confía en el trabajo de Hernán Caputto como entrenador. Eso sí, dice que habrá muchas miradas sobre él, ya que el equipo viene de hacer historia.

“Va con una mochila muy pesada. Coquimbo por primera vez en su historia que es campeón, entonces ya la gente le toma el gustito a eso. Va a ser un equipo donde la hinchada va a ser más exigente, eso tenlo por seguro”, dijo el Heidi a RedGol.

Pese a eso, el recordado artillero pirata en los 90 aseguró que “Caputto yo creo que está preparado porque igual ha pasado por varios equipos, no lo ha hecho mal en Copiapó”.

González en el recordado Coquimbo de los 90.

“Tiene las cualidades, yo creo, para poder soportar. Yo lo conozco a Hernán y esperar que le vaya super bien“, cerró el ex artillero, que en el puerto pirata anotó 20 tantos entre los años 1991 y 1992.

