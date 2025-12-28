La mitad son chilenos: Estos son los 16 entrenadores de la Liga de Primera

La Liga de Primera empieza a tomar forma de cara a la temporada 2026. Con el anuncio de Felipe Gutiérrez a La Serena y prácticamente la eventual llegada de Francisco Meneghini a Universidad de Chile, se completan los 16 entrenadores que dirán presente en la próxima campaña.

Entre los elegidos destaca que el número de adiestradores nacionales aumentó y ahora son ocho los que van a comenzar la temporada 2026. Entre los que se mantienen en su cargo aparecen Jaime García, Luis Riveros, Patricio Almendra (que viene de ascender con Concepción) y Gustavo Huerta. A su vez se contabilizan importantes bajas como Esteban González que partió a México.

Ahora asoman nuevos nombres como Hernán Caputto que asumió en Coquimbo Unido, Juan Cruz Rea en la U de Conce, Juan José Ribera en Ñublense y Lucas Bovaglio. Este último pasó de Palestino a O’Higgins.

Tal como se mencionó ocho son chilenos (contando a Caputto que es nacionalizado) y el resto son argentinos. Hasta el momento Daniel Garnero es el que más rendimiento ha logrado y este 2026 disputará la Copa Libertadores justamente con Universidad Católica. Por el otro lado Fernando Ortiz tendrá su prueba de fuego en Colo Colo tras no clasificar a ninguna copa internacional.

Así las cosas el rendimiento de cada uno definirá su futuro. En el fútbol goles son amores, como reza el dicho. Eso sí, ya existe un parámetro a tomar en cuenta en 2025. El primer despido se confirmó en los días finales de febrero y tuvo como víctima a Francisco Arrué.

Registro que buscarán evitar especialmente adiestradores que perdieron la cuenta de ahorro y en 2026 se jugarán el puesto en el inicio de temporada.

Audax Italiano: Gustavo Lema

Cobresal: Gustavo Huerta

Colo Colo: Fernando Ortiz

Coquimbo Unido: Hernán Caputto

Deportes Concepción: Patricio Almendra

La Serena: Felipe Gutiérrez

Deportes Limache: Víctor Rivero

Everton: Javier Torrente

Huachipato: Jaime García

Ñublense: Juan José Ribera

O’Higgins: Lucas Bovaglio

Palestino: Cristián “Nona” Muñoz

Unión La Calera: Martín Cicotello

U. Católica: Daniel Garnero

U. de Chile: Francisco Meneghini

U de Concepción: Juan Cruz Real

¿Cuándo comienza la Liga de Primera?

El fútbol chileno parte con la Supercopa entre Coquimbo, Universidad Católica, Huachipato y Deportes Limache. Este torneo se disputará entre el 19 y 25 de enero. La Liga de Primera tiene contemplado su inicio de temporada el 26 de enero. En tanto, su finalización será el 6 de diciembre.

