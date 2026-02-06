Un nuevo problema vive Colo Colo. Ahora no es deportivo ni dirigencial, sino que el gallinero se revolvió en el Monumental con los funcionarios que trabajan en el estadio Monumental por una determinación interna.

Esto debido a que el jefe de seguridad del club, Rodrigo Rojas Silva, envió un mail masivo al que tuvo acceso Redgol, prohibiendo el ingreso de funcionarios en vehículo al Estadio Monumental durante esta jornada.

¿La razón? Es una medida “para prevenir el ingreso de elementos prohibidos que podrían afectar gravemente la operación partido” que se jugará este sábado ante Everton.

Una decisión que entre los colaboradores de la institución de Macul causó mucho escozor, pues califican la medida como discriminatoria y estigmatizante, al instalar una presunción de desconfianza sobre personal que cumple funciones permanentes y reguladas dentro de la organización.

En Colo Colo tomaron medidas de seguridad que afecta a funcionarios internos

Molestia entre funcionarios de Colo Colo

Una molestia que se agudiza al excluir de esta medida a funcionarios de nivel superior, como gerentes y directores y, por supuesto, a los jugadores y cuerpo técnico.

Uno de los afectados por esta medida le señaló a Redgol el descontento que hay entre los trabajadores.

“Se trata de una señal grave, porque se nos trata como un riesgo para la seguridad, cuando somos parte del club y estamos sujetos a los mismos —o incluso más— controles que cualquier otro actor”, manifestaron.

Molestó que la determinación haya sido adoptada de manera unilateral, sin instancias previas de diálogo ni evaluación de alternativas menos invasivas. Es más: los afectados piensan en hacer la denuncia por discriminación.

“Da pena, somos personas con años de trayectoria en la institución y contradice el discurso institucional que promueve el respeto, la confianza y el sentido de pertenencia al interior del club“, señalan.

En la interna de Colo Colo señalan que Rojas no ha entregado una explicación detallada sobre los criterios de esta determinación.