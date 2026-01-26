Mientras el plantel de Coquimbo Unido intentaba evitar un escándalo mayor luego del festejo del Mono Sánchez, Hernán Caputto fue uno de los que intentó calmar a Gary Medel. El Pitbull estaba fuera de sí, muy enojado por la actitud que tuvo el experimentado golero de los Piratas.

Apenas se consumó la victoria aurinegra en la Supercopa, Diego Sánchez tuvo una celebración con baile incluido que casi inició una trifulca. De hecho, Juan Francisco Rossel fue quien encaró al Mono con un empujón en pleno baile que casi mandó al piso al peliteñido golero.

Todo eso ofuscó a varios Cruzados. Entre ellos a Medel, quien aprovechó de recriminar con fuerza a Caputto. Algo que fue captado por la transmisión de TNT Sports. Al igual que no pasó inadvertido cuando el DT del cuadro coquimbano se escondía en la tanda de penales porque no cabía en sí de los nervios. Como hizo cuando pateó el Pichu Cabrera, por ejemplo.

Así estaba Caputto antes de la ejecución de Sebastián Cabrera, quien le anotó a Bernedo. (Captura TNT Sports).

“La emoción. La verdad, fue un partido muy emocionante. Con mucho respeto a Católica, pero creo que estar en el campeón y poder conducirlo es un privilegio. Se entregan por entero, dejan la vida. En trámite general, creo que fuimos mejores. Ganamos y en los penales”, sacó Pecho Caputto en TNT Sports.

Hernán Caputto y Guido Vadalá celebran la Supercopa 2026. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Añadió que “lo más importante es que Coquimbo tiene otra copa. Hoy me toca seguir generando gloria para estos jugadores, pero seguro que es de Chino, de Miguel, de ese cuerpo técnico”. Una alusión directa al staff técnico de Esteban González secundado por Miguel Pinto que encumbraron a Coquimbo Unido en la cima de la Liga de Primera 2025.

La jornada especial de Caputto en Coquimbo Unido

Los nervios le ganaron a Hernán Caputto en la tanda de penales larguísima con la que Coquimbo Unido le ganó la Supercopa a Universidad Católica. Luego de que Branco Ampuero mandó arriba su disparo, Alejandro Camargo tuvo por tercera vez la chance de cerrar la tanda.

El experimentado volante central fue quien lo hizo con éxito y desató el carnaval de los Piratas. También un carrusel de emociones para Caputto, quien fue donde un par de seres queridos rápidamente para saborear la victoria. Un momento dulce después del amargo final de temporada 2025 que tuvo el DT con Deportes Copiapó.

Hernán Caputto y la primera parte de su festejo en la Supercopa. (Captura TNT Sports).

Pero como suele pasar con este trofeo, al menos cuando se puede disputar normalmente para dar el puntapié inicial a la temporada, hay poco espacio para la celebración: Coquimbo Unido debe afinar detalles para el duelo de campeones, que lo pondrá como visita de Universidad de Concepción, último monarca de la Primera B. Aquel partido está pactado para el sábado 31 de enero a las 20:30 horas.

