Claudio Bravo dejó una huella que el tiempo no ha logrado borrar en el Real Betis. Aunque su paso por el club ya es parte del pasado, en Sevilla siguen mirando con cariño al arquero chileno que llegó en silencio y terminó ganándose el respeto del camarín y el corazón de los hinchas.

El histórico capitán de la Roja vivió etapas intensas con la camiseta verdiblanca, en años donde el club peleó en Europa y levantó uno de los trofeos más celebrados de su historia reciente. Desde el arco, Bravo aportó liderazgo, experiencia y esa calma que solo los grandes saben transmitir en los momentos decisivos.

Por lo mismo, no sorprendió que desde la institución española decidieran remover emociones y memoria. A través de sus plataformas oficiales, el Betis publicó un registro especial que rápidamente generó reacciones entre los fanáticos, especialmente en Chile.

El video, cargado de imágenes icónicas, repasó atajadas, celebraciones y momentos clave del paso de Bravo por el club, recordando al arquero que fue protagonista en una etapa dorada para los béticos.

La marca de Bravo en el Betis

Saben que Claudio Bravo no fue un jugador más. Su experiencia europea, su rol como referente y su aporte en la obtención de la Copa del Rey lo instalaron como una figura respetada, incluso después de su salida del club.

Las reacciones no tardaron, mensajes de agradecimiento, recuerdos compartidos y nostalgia pura por parte de hinchas que valoran lo que significó el chileno bajo los tres palos.

Así, mientras el futuro sigue su curso tanto para Bravo como para el Betis, el club dejó claro que hay historias que no se olvidan. Y la del arquero chileno en Sevilla, definitivamente, es una de ellas.