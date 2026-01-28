Campeonato Nacional 2026: los tres grandes candidatos a quedarse con el título según las apuestas

Tras la histórica conquista de Coquimbo Unido, Colo Colo, U. de Chile y U. Católica aparecen como los máximos aspirantes a quedarse con la liga.

Este viernes 30 de enero se pondrá en marcha una nueva edición del Campeonato Nacional con el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional, dando inicio a la 110ª temporada de la máxima categoría del fútbol chileno.

Coquimbo Unido llega como campeón vigente tras una campaña memorable, marcada por una seguidilla de victorias difícil de repetir, aunque no aparece entre los principales favoritos. Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica se perfilan como los grandes aspirantes al título y, en este artículo, repasamos el recorrido histórico y las cuotas de cada uno en la carrera por una nueva corona del fútbol chileno.

Ganador final del Campeonato Nacional 2026

Universidad de Chile 2.75 Colo Colo 2.87 Universidad Católica 4.00

La U, el favorito en las apuestas

Universidad de Chile es el máximo favorito para quedarse con el título del Campeonato Nacional 2026 según las apuestas. Es el segundo club más ganador en la historia de la liga, con 18 conquistas, y acumula nueve subcampeonatos.

Ya pasaron nueve temporadas desde su última coronación, por lo que buscará romper esa racha negativa y dejar atrás años sin celebraciones.

El equipo dirigido por Francisco Meneghini se reforzó con Eduardo Vargas (Audax Italiano), Lucas Romero (Cruzeiro, Brasil), Octavio Rivero (Barcelona, Ecuador) y Juan Martín Lucero (Fortaleza, Brasil).

Colo Colo, el más ganador de la liga

El más ganador del fútbol chileno tuvo una muy mala campaña la temporada pasada, quedando eliminado también de las competencias continentales, por lo que el plano nacional será su principal objetivo en este 2026 bajo la conducción de Fernando Ortiz.

Colo Colo, con 34 títulos, no pudo defender la corona obtenida en 2024 y vio cómo Coquimbo Unido se quedó con su primera estrella de liga.

Las nuevas caras del Cacique son Matías Fernández Cordero (Independiente del Valle, Ecuador), Joaquín Sosa (Bologna, Italia), Javier Méndez (Peñarol, Uruguay) y Maximiliano Romero (O’Higgins). Además, regresan de préstamo Jeyson Rojas (Deportes La Serena) y Bryan Soto (Deportes Iquique).

Universidad Católica y un paso más para ser el campeón

Universidad Católica, subcampeón del Campeonato Nacional 2025 y de la Supercopa de Chile 2026, buscará conquistar su estrella número 17 en ligas nacionales. Con el segundo puesto de la última temporada, alcanzó a Colo Colo como el conjunto con más subcampeonatos en la historia del fútbol chileno.

Para este desafío, el equipo dirigido por Daniel Garnero se reforzó con Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Bernardo Cerezo (Ñublense), Jimmy Martínez (Huachipato), Justo Giani (Aldosivi, Argentina) y Juan Ignacio Díaz (O’Higgins).

