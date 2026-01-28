Es tendencia:
La fuerte crítica que recibe el último fichaje de la U: “Retroceso tremendo”

Los azules cierran el plantel con la llegada de Marcelo Morales, cuyo regreso al cuadro azul generó polémica.

Por Carlos Silva Rojas

La U cierra su plantel para 2026.
El debut de Universidad de Chile en la Liga de Primera es en las próximas horas, ya que abre el torneo ante Audax Italiano este viernes a las 20:00 horas en el estadio Nacional.

Los azules tienen cerrado su plantel para la temporada 2026, ya que Marcelo Morales es el último refuerzo y se suma a Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Lucas Romero y Eduardo Vargas.

El lateral izquierdo vuelve a la U tras un año en New York Red Bull, donde jugó muy poco, y viene a reemplazar la salida de Matías Sepúlveda a Lanús.

Patricio Yáñez critica la vuelta de Marcelo Morales a la U

El regreso de Marcelo Morales a la U fue criticado por el propio capitán laico, Marcelo Díaz, quien señaló que no le gustaba que los jóvenes volvieron tan pronto a Chile. A esas palabras se sumó Patricio Yáñez.

“Es un consejo también para todos los que salen. Me llama la atención que no la haya querido pelear allá. El fútbol de Estados Unidos te paga muy bien y quedarse una cantidad de años debe ser fantástico”, dijo el Pato en radio Agricultura.

Yáñez recogió las palabras de Carepato: “el nivel no te alcanza para una liga más competitiva como la española o italiana, pero le encuentro razón a Marcelo Díaz en el sentido que se queden allá“.

“Pelea allá, porque volver acá sí es un retroceso. Tirar la toalla y venirse para acá teniendo contrato es un retroceso tremendo“, cerró Patricio Yáñez su critica a Marcelo Morales.

