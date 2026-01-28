Cuenta regresiva: la Liga de Primera 2026 comienza este viernes 30 de enero, con el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano. A dos días del inicio de la compatencia, la ANFP dio a conocer el listado de árbitros, y asistentes para cada uno de los ocho partidos de la primera fecha.

Entre los detalles destacados, Gastón Phillipe arbitrará el primer partido, el de los azules contra los verdes. Tendrá como apoyo a José Retamal y Manuel Marín como guardalíneas, más Claudio Díaz como cuarto árbitro. Juan Sepúlveda y Alejandro Molina van al VAR.

En tanto, Limache contra Colo Colo tendrá a Cristián Garay como árbitro principal y Piero Maza pitará a La Serena ante Universidad Católica.

Cuarto partido de Assadi árbitro en Primera

Entre las curiosidades, volverá a arbitrar en Primera División Matías Assadi, el hermano de Lucas Assadi. Así. la primera fecha tendrá al Assadi jugador y al Assadi árbitro con papeles protagonistas.

Assadi, jugador de la U y Assadi árbitro en la primera fecha del campeonato nacional 2026.

Será el cuarto partido de Matías Assadi como juez principal en Primera A. Antes dirigió a Deportes Iquique vs. Cobresal por la quinta fecha del 2024 y los Cobresal-Audax Italiano y La Calera-Ñublense por la 11° y 25° jornadas de la Liga de Primera 2025.

Árbitros designados para la fecha 1

-U. de Chile vs. Audax Italiano

Árbitro: Gastón Philippe

Asistente 1: José Retamal

Asistente 2: Manuel Marín

Cuarto árbitro: Claudio Díaz

VAR: Juan Sepúlveda

AVAR: Alejandra Molina

-Deportes Limache – Colo Colo

Árbitro: Cristián Garay

Asistente 1: Joaquín Arrue

Asistente 2: Hernán Banda

Cuarto árbitro: Nicolas Millas

VAR: Juan Lara

AVAR: Emilio Bastías

-Cobresal – Huachipato

Árbitro: Matías Assadi

Asistente 1: Wladimir Muñoz

Asistente 2: John Calderón

Cuarto árbitro: Dione Rissios

VAR: Reinerio Alvarado

AVAR: Alan Sandoval

-U. de Concepción vs. Coquimbo Unido

Árbitro: Hector Jona

Asistente 1: Edson Cisternas

Asistente 2: Diego Vidal

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera

VAR: Franco Jimenez

AVAR: Aldo Gomez

-Deportes La Serena vs. U. Católica

Árbitro: Piero Maza

Asistente 1: Carlos Poblete

Asistente 2: Eric Pizarro

Cuarto árbitro: Nicolás Gamboa

VAR: Mathias Riquelme

AVAR: Manuel Marín

-Palestino vs. Ñublense

Árbitro: Mario Salvo

Asistente 1: Claudio Urrutia

Asistente 2: Leslie Vásquez

Cuarto árbitro: Juan Lara

VAR: Fernando Vejar

AVAR: Diego Gamboa

-Everton vs. Unión La Calera

Árbitro: Nicolas Millas

Asistente 1: Alejandro Molina

Asistente 2: Alan Sandoval

Cuarto árbitro: Dione Rissios

VAR: Matías Assadi

AVAR: Joaquín Arrue

-O’Higgins vs. Deportes Concepción

Árbitro: Francisco Gilabert

Asistente 1: Ignacio Cerda

Asistente 2: Marcia Castillo

Cuarto árbitro: Franco Jimenez

VAR: Gastón Philippe

AVAR: Diego Gamboa