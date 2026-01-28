Es tendencia:
Liga de Primera

Árbitros designados para Colo Colo, U de Chile y toda la primera fecha: regresa Assadi réferi

La primera fecha de la Liga de Primera ya tiene árbitros designados. Nombres conocidos para Colo Colo, la U y la UC, más el hermano de Lucas Assadi.

Por Diego Jeria

Designados: los árbitros para la primera fecha de la Liga de Primera 2026.
Cuenta regresiva: la Liga de Primera 2026 comienza este viernes 30 de enero, con el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano. A dos días del inicio de la compatencia, la ANFP dio a conocer el listado de árbitros, y asistentes para cada uno de los ocho partidos de la primera fecha.

Entre los detalles destacados, Gastón Phillipe arbitrará el primer partido, el de los azules contra los verdes. Tendrá como apoyo a José Retamal y Manuel Marín como guardalíneas, más Claudio Díaz como cuarto árbitro. Juan Sepúlveda y Alejandro Molina van al VAR.

En tanto, Limache contra Colo Colo tendrá a Cristián Garay como árbitro principal y Piero Maza pitará a La Serena ante Universidad Católica.

Programación Fecha 1 de la Liga de Primera: Agenda de partidos y horarios

Cuarto partido de Assadi árbitro en Primera

Entre las curiosidades, volverá a arbitrar en Primera División Matías Assadi, el hermano de Lucas Assadi. Así. la primera fecha tendrá al Assadi jugador y al Assadi árbitro con papeles protagonistas.

Assadi, jugador de la U y Assadi árbitro en la primera fecha del campeonato nacional 2026.

Será el cuarto partido de Matías Assadi como juez principal en Primera A. Antes dirigió a Deportes Iquique vs. Cobresal por la quinta fecha del 2024 y los Cobresal-Audax Italiano y La Calera-Ñublense por la 11° y 25° jornadas de la Liga de Primera 2025.

Árbitros designados para la fecha 1

-U. de Chile vs. Audax Italiano
Árbitro: Gastón Philippe
Asistente 1: José Retamal
Asistente 2: Manuel Marín
Cuarto árbitro: Claudio Díaz
VAR: Juan Sepúlveda
AVAR: Alejandra Molina

-Deportes Limache – Colo Colo
Árbitro: Cristián Garay
Asistente 1: Joaquín Arrue
Asistente 2: Hernán Banda
Cuarto árbitro: Nicolas Millas
VAR: Juan Lara
AVAR: Emilio Bastías

-Cobresal – Huachipato
Árbitro: Matías Assadi
Asistente 1: Wladimir Muñoz
Asistente 2: John Calderón
Cuarto árbitro: Dione Rissios
VAR: Reinerio Alvarado
AVAR: Alan Sandoval

-U. de Concepción vs. Coquimbo Unido
Árbitro: Hector Jona
Asistente 1: Edson Cisternas
Asistente 2: Diego Vidal
Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera
VAR: Franco Jimenez
AVAR: Aldo Gomez

-Deportes La Serena vs. U. Católica
Árbitro: Piero Maza
Asistente 1: Carlos Poblete
Asistente 2: Eric Pizarro
Cuarto árbitro: Nicolás Gamboa
VAR: Mathias Riquelme
AVAR: Manuel Marín

-Palestino vs. Ñublense
Árbitro: Mario Salvo
Asistente 1: Claudio Urrutia
Asistente 2: Leslie Vásquez
Cuarto árbitro: Juan Lara
VAR: Fernando Vejar
AVAR: Diego Gamboa

-Everton vs. Unión La Calera
Árbitro: Nicolas Millas
Asistente 1: Alejandro Molina
Asistente 2: Alan Sandoval
Cuarto árbitro: Dione Rissios
VAR: Matías Assadi
AVAR: Joaquín Arrue

-O’Higgins vs. Deportes Concepción
Árbitro: Francisco Gilabert
Asistente 1: Ignacio Cerda
Asistente 2: Marcia Castillo
Cuarto árbitro: Franco Jimenez
VAR: Gastón Philippe
AVAR: Diego Gamboa

