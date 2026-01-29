ver también Sorpresa total: Marcelo Díaz queda fuera de la citación para duelo de U. de Chile vs Audax

Universidad de Chile está a horas de su debut en la Liga de Primera 2026. Los azules abren la fecha 1 como locales contra Audax Italiano, duelo que también será el estreno de Francisco Meneghini como nuevo entrenador del Chuncho.

Y Paqui ya tiene definido su primer once titular por los puntos. De no mediar contratiempos, la U formará con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Lucas Assadi en mediocampo; y Octavio Rivero en delantera.

De esta forma, Castellón estará al arco luego de dejar atrás su lesión y perderse el amistoso contra Universitario. Asimismo Lucas Assadi retomará su posición y funciones como mediapunta por izquierda.

Pequeña duda: pocas posibilidades de Edu Vargas

Como única y pequeña duda, Meneghini aún no define cien por ciento la titularidad de Rivero, aunque el ex Colo Colo por ahora le gana la pulseada a Eduardo Vargas.

El capitán Charles Aránguiz encabeza la formación de la U para el debut 2026 por los puntos.

De esta forma, y respecto a la formación presentada en la derrota por 3-0 en Perú, sale Cristopher Toselli para el regreso de Castellón mientras Maximiliano Guerrero ingresa por Eduardo Vargas.

Con este once titular, debutarán oficialmente por los puntos los refuerzos Lucas Romero y Octavio Rivero, con opciones en el banco Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero. Por otro lado, este pasado miércoles la U anunció a Marcelo Morales como quinto refuerzo.

La U recibe a Audax Italiano este viernes 30 de enero, desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 1 de la Liga de Primera. El Bulla 2026 salta a la cancha.