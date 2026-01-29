Francisco Meneghini ya palpita su debut por los puntos como nuevo entrenador de Universidad de Chile. Los azules abren la fecha 1 de la Liga de Primera contra Audax Italiano y, a un día del partido, el DT abordó casos puntuales de su plantel.

Respecto al ataque, Meneghini abordó las alternativas de su trio ofensivo: Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

“Están entrenando muy bien los tres. Edu fue el que primero llegó, empezó desde el da uno. Después se sumó Octavio y Juan Martín fue el último, pero los tres han entrenado muy bien. Estamos desarrollando distintas variantes“, dijo Paqui.

Agregó que “los veo bien, cada uno aporta cosas distintas y pueden jugar juntos. Estamos en ese proceso normal de estar trabajando hace poco tiempo juntos, pero vamos por una línea muy positiva”.

Castellón asoma como titular tras baja por lesión

Por otro lado, le preguntaron por Gabriel Castellón, quien estuvo en duda por lesión, pero posiblemente será el arquero titular: “ha sido una buena semana después de la molestia que sintió en las semanas anteriores. Ha entenado bien, nos queda una práctica donde vamos a definir ciertas cosas. Ha entrenado, se puede decir, con cierta normalidad”.

Vargas, el favorito de los hinchas en el ataque de la U 2026. (Foto: U. de Chile)

Por último, Paqui Meneghini volvió a abordar el regreso de Marcelo Morales a la U, considerando que el refuerzo tapará a Diego Vargas, uno de los llamados a sumar minutos para la regla sub 21.

“La llegada de Marcelo se debe a la salida de Matías Sepúlveda. Diego Vargas ha trabajado muy bien desde el primer día. Estamos muy contentos con su trabajo y avanza en su proceso de crecimiento como jugador que aún no debuta“, expuso.

Meneghini sentenció que “este club es muy grande y necesitamos competencia. La presencia de Marcelo hará crecer a Vargas y Felipe Salomoni. Cuando vimos que se podría ir Matías, el primer nombre que pensamos fue Marcelo, que ya conoce esta camiseta”.