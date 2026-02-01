Colo Colo no ha tenido un comienzo fácil en la Liga de Primera, luego de caer por 3-1 ante Deportes Limache. Este resultado encendió las alarmas en Blanco y Negro, que ya comenzó a moverse con fuerza en busca de nuevos nombres para reforzar el plantel.

Uno de los jugadores que apareció en la órbita alba en las últimas semanas es Diego Valdés, mediocampista chileno de Vélez Sarsfield, quien tras vivir una temporada compleja en Argentina hoy atraviesa un presente completamente distinto.

Y es que el seleccionado de La Roja volvió a ser el jugador que se consolidó en México por varias temporadas: marca diferencias, ordena, lidera y hace ruido en redes sociales. El volante de 32 años fue una de las grandes figuras del empate 1-1 entre Vélez Sarsfield e Independiente en Avellaneda, en un encuentro donde su influencia quedó clara tanto en la cancha como en X (antes Twitter).

Las redes estallan por Diego Valdés

La actuación del ex Audax Italiano despertó elogios de todo tipo por parte de la fanaticada del Fortín. Desde el análisis más fino hasta la exageración cariñosa, Valdés se transformó en tendencia entre hinchas y cuentas especializadas del fútbol argentino.

Uno de los comentarios que más repercusión generó fue el de Bianchista, quien no escatimó en elogios: “Menos mal que Diego Valdés no está bien físicamente, porque si no estaría siendo el 10 titular de Liverpool”, una frase provocadora, pero que refleja el impacto que tuvo el chileno en el desarrollo del partido.

Más allá de la percepción, los números también jugaron a favor del volante nacional. Según estadísticas compartidas por cuentas especializadas de Vélez, Valdés fue el mejor jugador del partido:

1° en duelos ganados (10)

1° en chances creadas (3)

1° en gambetas exitosas (4)

1° en remates (4)

1° en faltas recibidas (3)

“💯 De lo mejor de #Vélez en la noche de Avellaneda”, señaló la cuenta partidaria Sábado Vélez, destacando el nivel del mediocampista chileno.

En la misma línea, Pasión Fortinera escribió en sus redes: “🎩 El partido de Diego Valdés esta noche ante #Independiente. ⚽ El volante chileno fue la figura de #Vélez en el empate en Avellaneda”, acompañando el mensaje con un video que recopiló los mejores momentos del jugador frente al Rojo, material difundido por @Cdz_Scout.

Finalmente, la actuación de Valdés tampoco pasó desapercibida para los analistas. En redes, el consenso fue claro: cuando Diego juega así, está un escalón por encima.

“Lo que juega Diego Valdés. Es una locura el fútbol del chileno”, escribió Tomás Leone, periodista argentino, creador de @DeportesAlTacoK y relator en @_VelezDigital, resumiendo una sensación que se repitió una y otra vez en la ex red social del pajarito.

