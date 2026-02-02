El mal comienzo en Liga de Primera generó muchísima preocupación dentro de Universidad de Chile. Es que pese a la importante cantidad de refuerzos que firmaron para la temporada 2026, ninguno logra sobresalir del resto de la plantilla.

En el empate sin goles con Audax Italiano, vieron acción como titulares el volante paraguayo Lucas Romero, más el atacante uruguayo Octavio Rivero. Mientras que Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero ingresaron en el segundo tiempo, el último de ellos incluso fue expulsado.

Pero en Universidad de Chile no se quedan conforme con lo que están. En silencio, la gerencia deportiva de Azul Azul suma nuevos nombres a la disciplina de Francisco Meneghini. El último de ellos, una “joya” proveniente de Santiago Wanderers.

U de Chile abrocha a su nuevo refuerzo

En las últimas semanas vimos cómo el cuadro laico comenzó a potenciar sus divisiones inferiores. Así fue que llegaron, por ejemplo, Martín Galdames desde Everton de Viña del Mar y Tomás Meneses desde Deportes Melipilla. Además de estar pendiente la situación del chileno-australiano Samuel Pérez.

Dentro de este trabajo que realiza U de Chile, según el medio partidario La Voz Azul, el conjunto universitario se hizo de los servicios de Santiago Martín, delantero nacido el año 2009, quien llegará a sumarse a la serie Sub 18.

“Juega como extremo por ambas bandas, con preferencia por el sector izquierdo. Su pierna hábil es la izquierda y destaca por su velocidad, su buena pegada y su capacidad goleadora“, reseña la publicación sobre el nuevo futbolista azul.

Santiago Martin, el nuevo futbolista de Universidad de Chile

¿Cuándo juegan los azules?

Por la segunda fecha en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará a Huachipato en el Estadio Huachipato de Talcahuano, en duelo a jugarse este domingo 8 de febrero desde las 12:00 horas.

Así están en la Tabla de Posiciones

