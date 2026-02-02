Universidad de Chile aumentó las dudas que ha despertado el naciente ciclo de Francisco Meneghini con un mal debut. Ahora, necesitará de la ayuda de un héroe anónimo ante Huachipato.

Los Azules no pudieron pasar del empate sin goles en su estreno ante Audax Italiano, confirmando la mala imagen que ya habían dejado ante Universitario en un amistoso jugado en Lima. Lo peor es que la Liga de Primera está en marcha y no pueden resignar puntos.

El salvador de U. de Chile

Uno de los hechos que marcó la igualdad ante los Itálicos, fue la tarjeta roja a Felipe Salomoni. El lateral argentino se fue a las duchas en el primer tiempo por un golpe en el rostro a un rival, lo que dejó a Universidad de Chile con 10 jugadores desde temprano.

El mayor problema, es que ahora Salomoni tampoco podrá estar en la siguiente fecha ante Huachipato, donde deberá cumplir su respectiva sanción. Hace unos días llegó Marcelo Morales al Romántico Viajero. Si bien es un futbolista importante, todavía hay dudas sobre en qué estado físico está.

Con Morales buscando su plenitud, quien tendría que ponerse el traje de bombero como lateral izquierdo sería Diego Vargas. El joven de 19 años fue subido al primer equipo por el propio Francisco Meneghini y si Shelo no está en óptimas condiciones, sería titular ante los Acereros. Además, ayuda con los minutos sub 21. Premio doble.

Vargas mide 1,74 y es categoría 2006. Ha jugado por la selección chilena sub 17 y todavía no ha hecho su debut en el profesionalismo. Fue parte del grupo de jugadores que comenzó antes la pretemporada con Paqui, por lo que el DT lo conoce bien. Es representado por la empresa de Walter Montillo e incluso, jugó en su despedida.

Vargas puede darle una mano a Meneghini ante Huachipato. Imagen: U. de Chile

Diego Vargas podría vivir ese día soñado, con el cual fantaseó durante largos años en el CDA, este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas, en el Estadio CAP ante Huachipato. El juvenil tiene una motivación especial para entrenar en La Cisterna.