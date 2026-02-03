Colo Colo le da una buena noticia a los hinchas después del terrible debut en la Liga de Primera. El Cacique ya tiene todo listo para sumar a su sexto refuerzo esta temporada luego del importante paso que dio con Álvaro Madrid.

El mediocampista de 30 años llega desde Everton, donde ha hecho prácticamente toda su carrera. La negociación es por un préstamo por un año con opción de compra por 200 mil dólares, la que recibió el visto bueno de los Ruleteros.

De hecho, las cosas avanzaron tan rápido que este martes se realizó los exámenes médicos para así quedar a tan solo un trámite para ser jugador albo, algo que puede ocurrir en las próximas horas.

Álvaro Madrid está a nada de ser jugador de Colo Colo

Luego de la derrota ante Deportes Limache, en Colo Colo le metieron el pie al acelerador para encontrar un nuevo volante. Las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez dejaron un vacío importante en el Cacique, el que quieren cubrir con Álvaro Madrid.

Álvaro Madrid superó los exámenes médicos y llega a Colo Colo. Foto: Photosport.

El viernes la dirigencia fijó la mira en los jugadores que miraba en ese puesto y el mediocampista de Everton era uno de ellos. El club lo marginó de inmediato para concretar el traspaso y este martes las cosas quedaron prácticamente lista.

Publicidad

Publicidad

Álvaro Madrid llegó durante horas de esta tarde a la Clínica Meds para realizarse los exámenes médicos, los que superó sin problemas luego de dos horas. Con ello, lo único que falta es la firma, lo que puede ocurrir este miércoles.

ver también “No contaban con…”: la denuncia que sacude a Deportes Limache por el partido con Colo Colo

Según reveló el periodista Álvaro Choupay en Los Tenores de Radio ADN, se espera que mañana el ex ruletero tenga su primer entrenamiento con el plantel. Esto le permitiría pelear desde ya una camiseta para el próximo duelo, el que será precisamente contra Everton.

El volante espera entrar en la lista de citados para el choque de este fin de semana ante su ex club. Será decisión de Fernando Ortiz el considerarlo o no, pensando en el poco tiempo que llevaría.

Publicidad

Publicidad

Álvaro Madrid está a nada de transformarse en el sexto refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026. El Cacique asegura a su nueva incorporación y ruega para que le dé soluciones.

¿Cuándo puede debutar Álvaro Madrid en Colo Colo?

Álvaro Madrid está a nada de ser jugador de Colo Colo y se prepara para hacer su debut. Esto puede ocurrido este sábado 7 de febrero, cuando desde las 20:30 horas el Cacique reciba a Everton.