Colo Colo necesita con urgencia sumar jugadores si quiere cambiar la imagen que mostró en su debut en la Liga de Primera. El Cacique comenzó el torneo con una dura derrota ante Deportes Limache y espera a que llegue un refuerzo cuanto antes: Pablo Ruiz.

El mediocampista del Real Salt Lake de la MLS es el apuntando por la dirigencia de Blanco y Negro para tomar el jugar que dejaron vacante tanto Vicente Pizarro como Esteban Pavez. De hecho, se esperaba un directorio este lunes para darle el visto bueno, pero esto no pasará.

Si bien se ha hecho costumbre que los refuerzos albos tengan que pasar por el OK de la dirigencia, lo cierto es que en el caso del chileno-argentino es distinto. Esto, ya que está todo acordado en la mesa sobre las negociaciones que se llevarían a cabo.

No habrá reunión, pero Pablo Ruiz igual llega a Colo Colo

Colo Colo tiene todo listo para que Pablo Ruiz sea su nuevo refuerzo. El Cacique avanza en silencio por el volante al que quiere para reemplazar a sus capitanes y su arribo es inminente, incluso sin necesidad de una reunión de directorio.

Pablo Ruiz se prepara para llegar a Colo Colo, algo que ya está aprobado. Foto: Getty Images.

El periodista Edson Figueroa reveló en DaleAlbo AM que, más allá de lo que se creía, este lunes no hay nada programado en el Estadio Monumental. “No tengo ninguna reunión de Blanco y Negro hoy“, lanzó de entrada.

Pero esto no frena la llegada del mediocampista chileno-argentino, ya que todo quedó definido el viernes pasado. “El otro día quedó aprobada y dentro del presupuesto de un refuerzo. Ese es Pablo Ruiz, tendría que llegar en las próximas horas a Colo Colo sin necesidad de una reunión de directorio“.

El reportero también remarcó que la llegada del mediocampista se da con algunas dudas en la interna. “Uno va a la información, la lista, los candidatos. El ejercicio fue tres nombres en la lista con Ruiz, Saavedra y Madrid. Después hubo alguien que manifestó esto sobre Pablo Ruiz, es una realidad que pasó“.

“Esta información la recibí anoche que el que recibió más votos, que tenía la opinión de (Daniel) Morón que lo validaba, fue él (Ruiz). Estas cosas pasan“, sentenció.

Así, quedará esperar para que se afinen los últimos detalles de la llegada de Pablo Ruiz a Colo Colo. Las próximas horas serán claves para un Cacique que no tiene más tiempo que perder si no quiere estirar la crisis del centenario.

¿Cuáles fueron los números de Pablo Ruiz en 2025?

Pablo Ruiz se acerca a Colo Colo luego de haber disputad un total de 26 partidos oficiales con el Real Salt Lake en la temporada 2025. En ellos no tuvo goles y aportó con 2 asistencias en los 1.416 minutos que estuvo dentro de la cancha.