Se ha puesto el grito en el cielo, como si fuera algo completamente seguro. Colo Colo parece que fichará su sexto refuerzo, Pablo Ruiz, del Real Salt Lake de la Major League Soccer.

Pese a la efervescencia que ha generado su nombre, empiezan a haber voces que aseguran que no hay certeza absoluta sobre su llegada. Justo ahora, cuando sin necesidad de reunión de directorio se aprobó el dinero por un sexto fichaje desde Blanco y Negro.

Si todos los medios de comunicación apuntan a que está listo, Coke Hevia mete la duda de por medio. Es que, según su información, no está tan asegurada la llegada de Pablo Ruiz.

¿Se puede caer la llegada de Pablo Ruiz?

Lo necesitan en el mediocampo albo. Colo Colo busca un mujer juego en la mitad de la cancha, donde a ratos el juego del equipo de Fernando Ortiz hace cortocircuito. Para ello, la llegada de Ruiz parece esencial.

Pero, Coke Hevia asegura que no hay nada seguro en su arribo a Macul. “La versión que yo tengo es que no hay nada concreto todavía. No sé si va a ser Ruiz y Madrid o Ruiz o Madrid. Es muy al aire todo“, enfatizó.

“Igual quiero decir que lo de Pablo Ruiz es una apuesta y que me sorprende que Colo Colo no tenga para suplir con los muchachos que vienen de abajo“, cerró su análisis el periodista de Pauta de Juego.

