Nicolás Peric dice lo que muchos piensan del sexto refuerzo de Colo Colo: “Es una locura, un jugador que…”

El ex arquero fue muy duro con Pablo Ruiz, volante que está a detalles de arribar al Cacique en este mercado de fichajes.

Por Patricio Echagüe

Ruiz está listo para ser el sexto refuerzo de Colo Colo.
Colo Colo tiene todo listo para darle la bienvenida a sus sexto refuerzo en este mercado de fichajes. Se trata de Pablo Ruiz, volante chileno-argentino que llegará desde el Real Salt Lake de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Con 27 años el jugador llegará a nuestro país tras una larga experiencia en el fútbol norteamericano, donde luego de un año en San Luis de Quillota defendió además las camiseta del Real Monarchs.

Pese a su poco cartel, Ruiz es el volante elegido por la dirigencia del Cacique para tapar el espacio dejado por Vicente Pizarro y Esteban Pavez, algo que no convence del todo a algunos.

Critican duramente el arribo de Pablo Ruiz a Colo Colo

En ese grupo se encuentra el ex arquero Nicolás Peric, quien en su calidad de comentarista en Radio Pauta aseguró que “lo de Pablo Ruiz es una locura, una apuesta en un jugador que nadie lo conoce y no ha tenido pasos por la selección chilena”.

Colo Colo no está para el ‘por si sale’. Hasta el momento las apuestas en este equipo están siendo malas”, concluyó.

Pablo Ruiz llega a Colo Colo luego de varias temporadas jugando en Estados Unidos. | Foto: Getty Images.

Los números con que Pablo Ruiz llega al Cacique

En el pasado 2025 el volante diputó en el Real Salt Lake un total de 26 partidos, siendo 21 por la MLS, tres por la Leagues Cup y dos por la Copa de Campeones de la Concacaf. En ellos registró dos asistencias en 1416 minutos de acción.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los albos verán acción ante Everton este sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.

