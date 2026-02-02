Fernando Ortiz está viviendo su primera gran crisis en Colo Colo tras su pésimo debut en la Liga de Primera 2026. El Cacique perdió feo en Valparaíso por 3-1 ante Deportes Limache, resultado que dejó al argentino con el agua hasta el cogote.

Por lo mismo el próximo partido ante Everton aparece como bisagra pensando en su futuro. Un triunfo le dará algo de vida, mientras que una derrota bien podría marcar el punto final de su paso por el Popular.

Afortunadamente, entre todo la nube negra que rodea al argentino hay una buena noticia que va en beneficio directo de su planificación para el duelo ante los ruleteros de este sábado.

La vuelta que Ortiz celebra ante Everton

Tras estar suspendido en la primera fecha del torneo por acumulación de amarillas, Javier Correa ya está habilitado para jugar en esta Liga de Primera 2026. Su lugar en la derrota ante Limache fue ocupado por Maximiliano Romero, quien anotó el único descuento del Cacique en Playa Ancha.

Javier Correa podrá estar en la delantera de Colo Colo este sábado ante Everton. | Foto: Photosport.

Lamentablemente hay un titular que Ortiz todavía no podrá utilizar. Hablamos de Javier Méndez, quien debe cumplir la última fecha de castigo que arrastra desde la temporada pasada en el fútbol uruguayo. Después de eso podrá estar a disposición para la fecha 3 ante Unión La Calera.

Cabe destacar que para este duelo del sábado el Tano también planea darle una camiseta de titular a Claudio Aquino. Habrá que ver si el regreso de Correa más este movimiento le dan algo más de poder de fuego al equipo en los metros finales.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Everton?

Albos y ruleteros se enfrentarán este sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.