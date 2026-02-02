Fernando Ortiz está con el agua hasta el cogote en Colo Colo tras su terrible debut en la Liga de Primera 2025. Los albos cayeron en Valparaíso por un 3-1 ante Deportes Limache, resultado que deja al argentino muy debilitado pensando en su futuro.

Sus números al mando del Cacique hacen pensar que su estadía en el club tiene una fecha de vencimiento bastante cercana. Registra un bajísimo 35,7% de rendimiento entre partidos oficiales y amistosos, con apenas cuatro triunfos, tres empates y siete caídas.

Por lo mismo, el próximo partido ante Everton podría ser vida o muerte para el trasandino. Un triunfo le dará algo de vida, mientras que una derrota dejaría todo en una situación insostenible.

Ortiz toma una decisión clave para el partido ante Everton

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, para este compromiso ante los ruleteros el entrenador se la jugará por dar una camiseta de titular a Claudio Aquino en el ataque.

Claudio Aquino podría ser titular este sábado ante Everton. | Foto: Colo Colo.

El volante argentino viene de jugar solo los segundos 45 minutos ante Deportes Limache y aportó con la asistencia que terminó en el descuento de los albos, obra de Maximiliano Romero.

Para explicar sus suplencia en Playa Ancha el estratega de los albos aseguró en conferencia de prensa que “no hablo en forma individual, sólo general. Solo decir que Aquino tuvo un cuadro gripal y que por eso no estuvo desde el arranque”.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Everton?

Albos y ruleteros se verán las caras este sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.