Barticciotto revienta a Fernando Ortiz y a los jugadores de Colo Colo: “Se están perjudicando…”

El ídolo del Cacique señala que hay responsabilidades compartidas tras el horrible debut de los albos ante Deportes Limache.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo dio lástima en su debut en la Liga de Primera.
Colo Colo dio lástima en su debut en la Liga de Primera.

La pesadilla de Colo Colo de 2025 se extiende a 2026, porque tuvo un paupérrimo estreno en la Liga de Primera ante Deportes Limache, con una dura derrota por 3-1.

Los errores defensivos le siguen pasando la cuenta al Cacique, que a 27 minutos de iniciado el partido ya iba perdiendo por 3-0, resultado que no pudo remontar en Valparaíso.

El pésimo cometido de los albos tiene en la mira la entrenador argentino Fernando Ortiz, quien está muy cuestionado y ya hay voces que piden su salida del estadio Monumental.

Marcelo Barticciotto cuestiona a Ortiz y a los jugadores de Colo Colo

Uno de los tantos análisis del debut de Colo Colo en la Liga de Primera lo hizo Marcelo Barticciotto, ídolo de los albos que fue duro en sus comentarios en radio Cooperativa.

El Barti apuntó directamente a los problemas de la zaga: “si no soluciona el tema defensivo y lo de la posición de la pelota, el ser efectivo y preciso, le va a costar. Lanzó a los laterales en ofensiva, que arrancaron bien, pero después se fueron quedando, quedan los dos defensores solos por momentos”.

Luego, arremetió contra Fernando Ortiz, sin embargo, aseguró que hay una responsabilidad compartida con los jugadores, quienes tampoco han estado en un buen nivel.

Jean Meneses celebrando ante Colo Colo.

Jean Meneses celebrando ante Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Sin duda que (Ortiz) debe estar preocupado, porque el equipo no lo ayuda, más allá de las responsabilidades técnicas, los jugadores también cometen errores que en ese sentido no es mucho la culpa del técnico“, dijo el ex delantero.

“Va a tener mucho trabajo (Ortiz), va a tener que realizar mucho trabajo. Los jugadores también se van tener que meter también en el trabajo de él, porque acá se están perjudicando a todos, al técnico y los jugadores también“, cerró Marcelo Barticciotto.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

