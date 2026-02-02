Para muchos la estadía de Fernando Ortiz como entrenador de Colo Colo tiene los días contados y aquello quedó en evidencia por el pésimo debut de los albos en la Liga de Primera, tras la fea derrota por 3-1 ante Limache.

El Tano está muy cuestionado y ya suma tres derrotas en línea en la banca del Cacique en partidos oficiales, por lo que el duelo de este sábado ante Everton puede sentenciar su futuro, a escasas fechas del inicio de la temporada.

La situación con Ortiz está muy tensa y en cierta parta de la hinchada alba están instaladas las ganas de cambiar al estratega y traer al ex DT de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, quien está libre luego de su polémica partida del cuadro azul.

ver también Piden la salida de Fernando Ortiz y ya ven a Gustavo Álvarez en Colo Colo: “Es una buena…”

Horacio Rivas analiza la opción de Gustavo Álvarez a Colo Colo

La opción de que Gustavo Álvarez llegue a Colo Colo fue analizada por el ídolo y ex capitán de la U Horacio Rivas, quien en RedGol dijo que el argentino nunca se hizo hinchas del cuadro azul.

“Hoy en día está sin club, y seguramente está abierto a escuchar distintas posibilidades de trabajo y si le llegan a ofrecer tomar a Colo Colo, para él bienvenido sea”, dijo de entrada Carepato.

“Hay muchos técnicos que han pasado por la U y Colo Colo. Para ser sinceros, Gustavo Álvarez no es hincha de la U, quedó demostrado en la forma en que salió. Él trabajaba en la U, tuvo un apego con el club porque hizo un buen trabajo, pero él salió mal del club y no tiene ninguna ligazón contractual con la institución”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez está sin equipo. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, Horacio Rivas declaró que los entrenadores tienen que ser profesionales y que no sería raro que en el futuro Gustavo Álvarez pueda tomar las riendas de Colo Colo.

“Los entrenadores son profesionales. Perfectamente puede llegar a Colo Colo algún día. En ese sentido, no tengo nada que decir si es que llega a Colo Colo. El tema es que no me gustó la forma en que manejó su salida de la U y por esa toma yo voy a seguir criticándolo. Creo que lo hizo muy mal y provocó un desajuste en el club con su decisión”, cerró.

Publicidad

Publicidad

ver también Mercado de fichajes: Colo Colo recibe otro golpe y aseguran que no hay oferta por Álvaro Madrid

La tabla de posiciones de la Liga de Primera