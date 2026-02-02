Es tendencia:
Mercado de fichajes: Colo Colo recibe otro golpe y aseguran que no hay oferta por Álvaro Madrid

Los albos están en la búsqueda de un mediocampista y aseguran que aún no ha realizado ofertas por el jugador de Everton.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo busca un volante.
© MARTIN THOMAS/PHOTOSPORTColo Colo busca un volante.

La crisis deportiva de Colo Colo de 2025 parece no tener fin, porque su estreno oficial en la temporada 2026 fue para el olvido, con una contundente derrota ante Deportes Limache en la Liga de Primera.

El cuadro tomatero se aprovechó de lo mal trabajado que está el Cacique en defensa y en 27 minutos le hizo tres goles, para vencer finalmente por 3-1 en Valparaíso.

Ya empezó el torneo y el cuadro del cuestionado Fernando Ortiz aún no tiene el plantel cerrado, de hecho Blanco y Negro está buscando un volante para que reemplace las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez.

Colo Colo sigue sin presentar ofertas por Álvaro Madrid

Colo Colo tiene tres alternativas para el mediocampo y una de ellas juega en Chile. Se trata del volante y capitán de Everton, Álvaro Madrid, quien no jugará este lunes ante Unión La Calera, por su situación contractual.

Si bien la chance de que el mediocampista llegue a Macul es cierta, el periodista Diego Peralta, que sigue al cuadro Ruletero, informó que ByN aún no envía ninguna propuesta formal por el jugador.

Colo Colo negocia con Álvaro Madrid. Foto: Andres Pina/Photosport

“Álvaro Madrid no está presionando (para partir), Colo Colo no ha ofertado y la cláusula es levemente menor a 300 mil dólares. Colo Colo solamente conversó con su representante, pero a Everton, hasta hoy, no ha llegado ninguna oferta formal”, explicó el reportero.

La situación debe avanzar en el corto plazo. Aparte de Álvaro Madrid, Colo Colo negocia con Ignacio Saavedra y Pablo Ruiz para el puesto de volante.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

