Una extraña decisión tomó Palestino para el partido del viernes donde debe recibir a Universidad de Chile, por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 en el estadio La Cisterna.

Esto, porque ya se sabía la decisión de no recibir a los hinchas visitantes para el encuentro, pero esta jornada sumaron otra drástica medida que de inmediato causó polémica.

El cuadro de la comuna tomo la determinación de dejar al margen a la prensa de los medios partidarios de la U, una decisión que fue tomada por el directorio de Palestino.

De inmediato causó asombro en los diferentes medios azules que se quedarán fuera del recinto y sin cubrir el evento deportivo, en una medida que afecta, claramente, a la libertad de expresión.

Parte de los hechos de violencia que se vivieron en el partido de 2025 entre hinchas de Palestino y la prensa de la U.

No quieren repetir la historia

Si bien sólo se ha dicho que es una decisión de la dirigencia, varios recuerdan los problemas que hubo en el último encuentro, cuando hubo agresiones a periodistas en la parte de la tribuna.

Si bien sólo se ha dicho que es una decisión de la dirigencia, varios recuerdan los problemas que hubo en el último encuentro, cuando hubo agresiones a periodistas en la parte de la tribuna.

Una versión que toma fuerza de manera de no repetir los hechos de esa oportunidad, donde quedó el registro de golpes que hubo en un momento de mucha confusión en la celebración de los goles.

Recuerda el momento de furia en La Cisterna:

