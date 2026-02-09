Antonio Ceza, central de 23 años de Palestino, no llegó al fútbol profesional siguiendo un camino recto.

Su historia está marcada por casualidades, decisiones tomadas bajo la lluvia y una convicción que se fue construyendo con el paso de los años. Hoy sumando cada vez más experiencia, el joven defensor empieza a escribir su propio recorrido en Primera División.

ver también La polémica decisión de Palestino: deja fuera a la prensa de U de Chile en La Cisterna

Detrás del central hay mucho más que minutos en cancha. Una infancia sostenida por el apoyo incondicional de su madre y su abuelo, la irrupción temprana en el primer equipo en plena pandemia y la reciente paternidad que le cambió la vida, elementos que componen el retrato de un futbolista que madura rápido, pero que todavía sueña en grande.

Antonio Ceza busca cumplir sus sueños en Palestino

–¿Siempre jugaste de central?

En la U, cuando estaba en la sub-14, jugaba de 8. Después me fui a una prueba masiva a Palestino, estaba lloviendo y había una fila gigante de delanteros. Preguntaron quién era central y me ofrecí para pasar rápido. Me tomaron los datos altiro y me llamaron a la segunda prueba. Llegué como central y fue un golpe de suerte, porque ni siquiera sabía jugar 100% en esa posición.

-¿Cómo estás en lo futbolístico y personal?

En lo personal estoy súper bien. Vivo con mi hijo, que va a cumplir un año, y ha sido maravilloso. En lo futbolístico también fue un buen año: el pasado fue el que más jugué, participé en tres torneos, hice dos goles y di una asistencia. Ahora recién empieza la temporada y queremos aportar en los cuatro frentes que tenemos.

Publicidad

Publicidad

Ceza con su pareja e hijo

-¿Tu futuro es seguir en Palestino?

Hoy estoy enfocado totalmente en Palestino. Me queda un año de contrato y quiero hacer un gran año, tanto en lo colectivo como en lo individual. Después veremos si se renueva o aparece otra opción, pero hoy tengo los pies puestos acá. Hay competencia sana, jugadores con experiencia, sé que mi momento puede llegar.

-¿La competencia que tienes es dura con la llegada de Enzo Roco?

Siento que estoy súper capacitado. Todos los años que he jugado, he tenido una competencia con buenos jugadores, y he podido poder jugar. Roco es una persona que tiene buena experiencia internacional, buena experiencia en la selección.

Publicidad

Publicidad

-¿Qué te ha dicho Roco de su experiencia?

Hemos conversado sobre cómo es la experiencia de jugar afuera, cuál es la diferencia entre las ligas que están allá, sobre la vida de cada uno. Está en un periodo de adaptación él al grupo, porque es un grupo súper unido, súper sano, y ya está entrando súper bien.

Antonio Ceza marcando presencia internacional jugando contra Flamengo

-¿Te gustaría llegar a alguno de los tres grandes?

Sí, me encantaría. Es importante porque se te abren las puertas en muchos caminos. Te abren la puerta a la selección y a que te vean de afuera. Porque hoy siempre el foco de los equipos de afuera o de los veedores son de los tres más grandes. Son como los tres que siempre están compitiendo.

Publicidad

Publicidad

-¿Cuál es tu sueño hoy en día en el fútbol?

El más próximo es llegar a la selección chilena. A mí me llamaron a la sub-23, con Berizzo, me dio un microciclo y esa fue mi primera llamada. Después no me llamaron más. Llegar a la adulta sería un gran sueño, representar a la selección ese sería un gran logro que quisiera cumplir

Antonio Ceza junto a un histórico, Carlos Villanueva

-¿Eres hincha de algún equipo en particular?

Mi familia era del Colo, también tengo familiares de la Unión Española. Pero cuando uno vive del fútbol, se vuelve fanático del fútbol en general. Hoy le tengo un cariño enorme a Palestino, porque me abrió las puertas y me da de comer.

Publicidad

Publicidad

-¿Algún equipo en particular que le quieras hacer un gol?

Si me toca jugar con la U, me encantaría hacerle un gol a la U. Antes quise marcarle a Coquimbo. Siempre tratar de apoyar al equipo en lo más que sea. Claro. Y ahora, más que todo, hacer un gol para dedicárselo a mi hijo.

Antonio Ceza dedicando uno de sus goles

¿Pensaste en retirarte del fútbol?

Sí, en la pandemia. Tenía 18 años, estaba en la juvenil y no me llamaban al primer equipo. Empecé a estudiar preparación física porque pensaba que el fútbol no volvía. Después regresaron los entrenamientos, me subieron al primer equipo y tuve que decidir. Mi familia me apoyó para seguir mi sueño.

Publicidad