Después de un 2025 de ensueño, Erick Pulgar quiere seguir haciendo historia con el Flamengo. A pesar de los refuerzos bombásticos que ha contratado el club, al volante nadie le ha quitado su puesto de titular y este martes demostró que tiene incluso talento para marcar golazos.

Esta noche el Mengao se ve las caras en un duelo en que, al término del primer tiempo, el elenco del chileno se impone por 0 a 2. Esto, con una verdadera joya en los pies del Faro, el que dejó locos a los brasileños.

En redes sociales los hinchas han quedado maravillados con lo que ha sido la actuación del mediocampista y, en especial, el gol que marcó. Uno con el que los chilenos presionan a Nicolás Córdova para que lo convoque de una vez por todas a la selección chilena.

Erick Pulgar marca un golazo en el Flamengo

Erick Pulgar la está rompiendo toda con la camiseta del Flamengo. El mediocampista brilla aún cuando le traen competencia desde Europa y este martes se dio el lujo de abrir la cuenta ante el Vitória con un golazo de aquellos.

Erick Pulgar abrió el marcador para el Flamengo con un golazo. Foto: Flamengo.

El chileno le puso emoción al encuentro cuando se jugaban los 15′ minutos. Una gran jugada asociada terminó con un pase de Everton al volante, quien se acomodó antes de sacar un remate furioso que les dio el 1 a 0.

Poco a poco el balón se fue elevando hasta meterse en un ángulo imposible para el portero Gabriel. Una conquista que hizo delirar a los hinchas en redes sociales, donde celebraron con todo la actuación que ha tenido hasta ahora.

El Flamengo siguió buscando aumentar su ventaja y encontró un premio más antes del descanso. Éverton Cebolinha no perdonó cuando se jugaban los descuentos y puso el 0 a 2 con el que ambos elencos se fueron al descanso.

Más allá de lo que pase con el resultado final, la joya que sacó el chileno de su sombrero de seguro dará que hablar en Brasil. Sin duda un nivel que ilusiona a los hinchas con verlo con la camiseta de la Roja para los amistosos de marzo.

Erick Pulgar deslumbra a todo el fútbol brasileño con un megagolazo para el Flamengo. El Faro sigue dando que hablar en uno de los torneos más importantes del mundo y estira un rendimiento que viene siendo más que destacado desde hace ya largo rato.

¿Cuáles son los números de Erick Pulgar esta temporada?

A la espera de lo que pase con Vitoria, Erick Pulgar acumula un total de 9 partidos oficiales con Flamengo en la temporada 2026. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanza los 699 minutos dentro de la cancha.

