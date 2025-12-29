Una coronación a lo grande. Para cerrar con broche de oro el mejor año de su carrera como futbolista, el volante Erick Pulgar se quedó con el premio al Mejor de los Mejores del 2025, que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD).

Sus logros con el Flamengo, donde conquistó la Supercopa de Brasil, Campeonato Carioca, Copa Libertadores, Brasileirao, Copa Interamericana y FIFA Challenger Cup, le valieron la condecoración, además, como el más destacado futbolista profesional masculino del año.

Tras la ceremonia donde recibió esta doble condecoración, Erick Pulgar pasó por los micrófonos de RedGol para realizar un balance de su temporada 2025, donde además de reconocer que fue “exitoso“, le hizo un repaso a la mismísima FIFA por lo que ocurrió en la Copa Intercontinental.

El balance de Erick Pulgar del mejor año en su carrera

“Fue un año regular. Después de la lesión, que me tuvo parado por tres meses, me preparé muy bien y justo se dio que estábamos en instancias finales de Libertadores, en Brasil, ahora lo del Mundial, por lo que fue un año exitoso para mí“, expresó el antofagastino.

Respecto de la Intercontinental, donde llegaron a la Final que perdieron por penales ante PSG, Pulgar afirmó que “ese Mundial dejó mucho que desear, llegamos hasta esa instancia, enfrentar al París no es tan fácil como se ve, y para nosotros fue muy difícil“.

“Tuvimos dos juegos previos y esos encuentros nos complicaron un poco, finalmente los pudimos sacar, fueron otros equipos de mucha táctica que te dejan cosas para poder mejorar“, puntualizó el ‘5’ rubronegro de cara al 2026.

Los números del antofagastino en 2025

Entre torneos locales e internacionales, Erick Pulgar disputó con Flamengo un total de 2.854 minutos en 37 encuentros, donde anotó un gol y recibió 14 tarjetas amarillas.

