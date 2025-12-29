Es tendencia:
Fútbol brasileño

¡Al fin! La gran noticia que recibió Erick Pulgar en el Flamengo

Un gran año cerró Erick Pulgar en el Flamengo, con la obtención del Brasileirao y la Copa Libertadores. Pero, algo hacía ruido.

Por Jose Arias

El gran año de Erick Pulgar se corona con una buena noticia.
© Getty ImagesEl gran año de Erick Pulgar se corona con una buena noticia.

Es uno de los mejores jugadores chilenos en el extranjero, en este momento. Pese a que no escuchamos tanto de él, Erick Pulgar tiene un puesto seguro en el Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y el torneo brasileño.

Este año fue de los buenos para el ex volante de la Universidad Católica. Consiguió jugar en una dura final de Copa Libertadores y, pese a que estuvo a nada de ser el villano, terminó siendo de los buenos actores de la victoria de Flamengo.

Todo logrado, el Fla estaba en la cresta de la ola y, de repente, los rumores empezaron a sonar. El actual DT del cuadro de Río de Janeiro, Filipe Luis, no tenía segura su continuidad.

Dirigió en Chile y ahora quiere seguir haciendo historia en Argentina por tres años más

Salió humo blanco

Las negociaciones se entablaron con el ex seleccionado brasileño. Tras un año exitoso, era obvio que sus exigencias iban a ser mayores para la renovación de contrato. Y eso, parecía alejar a las partes.

Filipe Luis había pedido cinco millones de euros al año, además de bonos por títulos y una cláusula baja en caso de que lo busquen clubes de afuera. Para el Flamengo era inaceptable.

Pulgar tuvo un excelente 2025 | Getty IMages

No obstante, ambas partes terminaron cediendo y, finalmente, Filipe Luis consiguió un contrato con Flamengo hasta el 2027. De esta manera, se queda el técnico que le sacó brillo a Pulgar.

¿Cuáles fueron los números de la temporada de Erick Pulgar?

Con 37 partidos jugados, Erick Pulgar se transformó en uno de los grandes titulares en su puesto en el Flamengo. En total anotó un gol y recibió 14 amarillas a lo largo de la temporada 2025.

Jugaba fútbol playa, tiene ascendencia griega y ahora lo pretende la Universidad Católica

