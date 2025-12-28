Universidad Católica pone el ojo, pero todavía no la bala. El cuadro precordillerano piensa en la siguiente temporada, aleonados por los buenos resultados del cierre de la Liga de Primera 2025.

Clasificados a Copa Libertadores, tienen que lograr retener los puntos altos del 2025 y reforzar las áreas débiles. Uno que quieren retener es Eduard Bello, el extremo venezolano que fue de más a menos.

Pero, es muy caro. Tal cual, Eduard Bello llegó como préstamo con opción de compra desde Barcelona de Ecuador y ahora se ejecuta esa cláusula. Por ende, Católica tendría que pagar mucho por el venezolano. Lo que intentan es rebajar el precio, pero eso es aún incierto. Otra opción es la de que rescinda contrato con el cuadro del Guayas.

ver también “Moneda de cambio”: El jugador que U Católica “soltará” para que Eduard Bello siga el 2026

El que asoma como reemplazante de Eduard Bello

Lo que busca Católica es un remplazo de estirpe en el caso que se vaya Eduard Bello. Y en el que se fijaron fue en Michael Fuentes. O, Michael Vadulli, como se llama ahora.

Los comienzos de Michael Vadulli no fueron en las canchas de fútbol tradicionales. El extremo fue captado después de un torneo de fútbol playa, cuando defendía los colores del Colegio Deportivo de Iquique. Los Dragones Celestes terminaron fichándolo.

Pero, esa no es la única gran gracia de Vadulli. Resulta que también tiene una historia particular y le han hecho, incluso, notas desde Grecia. Esto, por su abuelo, griego, que le permitió tener la nacionalidad helénica.

Publicidad

Publicidad

Además, no es nuevo en las grandes ligas del fútbol nacional, pues incluso fue seleccionado nacional. Ocurrió en la gira de la Selección Chilena por Europa, cuando entró en el duelo ante Polonia, en Varsovia, reemplazando a Víctor Felipe Méndez.

El “griego” de Audax Italiano | Photosport

¿Cuáles fueron los números de Michael Vadulli en la temporada 2025?

Michael Vadulli jugó 29 partidos en la temporada (23 en la Liga de Primera y seis en Copa Chile). Convirtió un total de cinco goles y dio tres asistencias. Su gol más importante, quizás, fue el del empate ante la Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad