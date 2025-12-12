Universidad Católica podría experimentar importantes salidas para la próxima temporada, donde ya están preparando lo que será su participación en Copa Libertadores, y con ello en mente, revelan que la Franja se juega sus últimas fichas para retener a Eduard Bello.

El jugador busca seguir con los Cruzados la próxima temporada, pero tras el fin de su préstamo, el equipo dueño de su ficha, Barcelona de Ecuador, lo quiere de vuelta.

Según Punto Cruzado, el jugador pensaría en fórmulas para seguir en el equipo, las cuales incluyen que pueda “rescindir su vínculo de forma anticipada en Ecuador y así, seguir su carrera en Chile” o también extender su vínculo con Barcelona hasta el 2027 y así “extender su préstamo en la UC por una temporada más”.

El jugador que será una pieza clave para el futuro de Bello

Según revela Cooperativa Deportes, los Cruzados siguen trabajando para que el jugador venezolano continúe en el equipo, a pedido de Daniel Garnero, donde señalan que Diego Valencia será la “moneda de cambio” que presentará la UC a Barcelona de Ecuador, para que Bello siga en el equipo.

Diego Valencia podría dejar el equipo/Photosport

El medio señala que esta propuesta de intercambio es “a raíz de un interés en el pasado por parte de los ecuatorianos por el delantero nacional.

Garnero quiere que Bello siga

Hace algunas semanas, tras la victoria de la UC contra Palestino, el DT de la Franja fue consultado sobre el futuro del jugador.

“Él está teniendo una participación y un nivel muy bueno, acorde a lo que es él. Por ese lado estamos muy contentos y satisfechos. Lo que pase con su futuro se va a definir al final del torneo. Pero es un jugador que está muy considerado y queremos que se quede”.