Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Liga

Real Betis vs. Rayo Vallecano: Horario y qué canal transmite EN VIVO el partido por LaLiga de España

Verdiblancos y Rayistas se enfrentan por la jornada 25 de LaLiga.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Otra oportunidad para Pellegrini.
© Getty ImagesOtra oportunidad para Pellegrini.

El Real Betis enfrenta al Rayo Vallecano por la fecha 25 de LaLiga con la misión de seguir firme en zona de copas europeas. Los de Manuel Pellegrini vienen de ganar 2-1 al Mallorca y marchan quintos con 41 puntos, buscando su tercer triunfo al hilo.

El Rayo, en cambio, pelea por escapar del descenso: es 17° con 25 unidades, apenas una sobre la zona roja, pese a su reciente 3-0 ante el Atlético de Madrid.

¿Dónde ver al Real Betis vs. Rayo Vallecano por LaLiga?

El enfrentamiento entre Real Betis vs. Rayo Vallecano por la fecha 25 de la Liga de España se juega este sábado 21 de febrero desde las 12:15 horas de Chile en el Estadio La Cartuja.

El duelo entre Verdiblancos y Rayistas será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de ESPN 3 y de forma exclusiva por streaming mediante la plataforma Disney+ Premium.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 3

  • VTR: 153 (SD) – 842 (HD)
  • DTV: 622 (SD) – 1623 (HD)
  • ENTEL: 216 (HD)
  • CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)
  • GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)
  • MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)
  • TU VES: 512 (HD)
  • ZAPPING: 92 (HD)
Pellegrini solidariza con Almeyda por la dura sanción que lo saca del derbi del Betis vs Sevilla: “Como todo colega…”

ver también

Pellegrini solidariza con Almeyda por la dura sanción que lo saca del derbi del Betis vs Sevilla: “Como todo colega…”

Tabla de posiciones LaLiga

Publicidad
Lee también
Pellegrini solidariza con el DT de Alexis y Suazo por la durísima sanción
Internacional

Pellegrini solidariza con el DT de Alexis y Suazo por la durísima sanción

Pellegrini recibe elogios de refuerzo del Betis: "Nunca dejó de creer en mí"
Internacional

Pellegrini recibe elogios de refuerzo del Betis: "Nunca dejó de creer en mí"

Pellegrini asegura que ésta es la mejor selección del mundo
Internacional

Pellegrini asegura que ésta es la mejor selección del mundo

Citados de la U ante Limache: un regreso y dos refuerzos son bajas
U de Chile

Citados de la U ante Limache: un regreso y dos refuerzos son bajas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo