El Real Betis enfrenta al Rayo Vallecano por la fecha 25 de LaLiga con la misión de seguir firme en zona de copas europeas. Los de Manuel Pellegrini vienen de ganar 2-1 al Mallorca y marchan quintos con 41 puntos, buscando su tercer triunfo al hilo.

El Rayo, en cambio, pelea por escapar del descenso: es 17° con 25 unidades, apenas una sobre la zona roja, pese a su reciente 3-0 ante el Atlético de Madrid.

¿Dónde ver al Real Betis vs. Rayo Vallecano por LaLiga?

El enfrentamiento entre Real Betis vs. Rayo Vallecano por la fecha 25 de la Liga de España se juega este sábado 21 de febrero desde las 12:15 horas de Chile en el Estadio La Cartuja.

El duelo entre Verdiblancos y Rayistas será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de ESPN 3 y de forma exclusiva por streaming mediante la plataforma Disney+ Premium.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

ver también Pellegrini solidariza con Almeyda por la dura sanción que lo saca del derbi del Betis vs Sevilla: “Como todo colega…”

Tabla de posiciones LaLiga

Publicidad