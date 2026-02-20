Manuel Pellegrini es una eminencia en Betis a estas alturas. Así lo comprueban los jugadores que recién llegan, como es el caso del talentoso volante Nelson Deossa.

Tras jugar un buen Mundial de Clubes con Monterrey, dio el salto a La Liga. Le costó adaptarse, por lo que agradece el apoyo que tuvo del Ingeniero durante las primeras semanas.

“No arranqué de la mejor manera por la lesión que traía, pero ahora me siento mucho más cómodo con el respaldo de todo el equipo y el cuerpo técnico”, comentó en charla con Transfermarkt.

En específico sobre el DT chileno, señaló que “Manuel Pellegrini me ha respaldado desde el comienzo y nunca ha dejado de creer en mí y en mi talento. Hasta ahora le he respondido de la mejor manera”.

Manuel Pellegrini fue elogiado por el jugador Nelson Deossa

Luego dijo que el cambio de liga se siente. “El nivel de España mejora tus condiciones y estoy muy contento de estar acá aprendiendo tantas cosas”, manifestó el cafetero.

Publicidad

Publicidad

Deossa apunta al Mundial

El volante espera ser considerado en la nómina final para el Mundial 2026, que se disputará a partir de junio en Norteamérica.

Su fe es enorme. “Uno siempre va a creer en la Selección Colombia, que puede llegar a ser campeón del Mundial“, comentó por la mentalidad que tienen.

ver también Pellegrini se la juega a meses del Mundial: ésta es la mejor selección del planeta para don Manuel

“Somos conscientes que hay equipos muy fuertes y muy buenos que tienen grandes jugadores. Esta generación de Colombia tiene mucha hambre de gloria y lo ha demostrado desde la Copa América“, confesó.

Publicidad

Publicidad

Finalizó señalando que “yo me veo en la Selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente porque hay jugadores muy buenos en mi posición”.