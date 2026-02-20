Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol internacional

Manuel Pellegrini recibe elogios de refuerzo del Betis: “Nunca ha dejado de creer en mi talento”

Nelson Deossa aseguró que la confianza que le tiene Pellegrini ha sido clave para mostrar un despegue en el fútbol español.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Deossa alabó a Pellegrini en el Betis
© Getty ImagesDeossa alabó a Pellegrini en el Betis

Manuel Pellegrini es una eminencia en Betis a estas alturas. Así lo comprueban los jugadores que recién llegan, como es el caso del talentoso volante Nelson Deossa.

Tras jugar un buen Mundial de Clubes con Monterrey, dio el salto a La Liga. Le costó adaptarse, por lo que agradece el apoyo que tuvo del Ingeniero durante las primeras semanas.

“No arranqué de la mejor manera por la lesión que traía, pero ahora me siento mucho más cómodo con el respaldo de todo el equipo y el cuerpo técnico”, comentó en charla con Transfermarkt.

En específico sobre el DT chileno, señaló que “Manuel Pellegrini me ha respaldado desde el comienzo y nunca ha dejado de creer en mí y en mi talento. Hasta ahora le he respondido de la mejor manera”.

Manuel Pellegrini fue elogiado por el jugador Nelson Deossa

Manuel Pellegrini fue elogiado por el jugador Nelson Deossa

Luego dijo que el cambio de liga se siente. “El nivel de España mejora tus condiciones y estoy muy contento de estar acá aprendiendo tantas cosas”, manifestó el cafetero.

Publicidad

Deossa apunta al Mundial

El volante espera ser considerado en la nómina final para el Mundial 2026, que se disputará a partir de junio en Norteamérica.

Su fe es enorme. “Uno siempre va a creer en la Selección Colombia, que puede llegar a ser campeón del Mundial“, comentó por la mentalidad que tienen.

Pellegrini se la juega a meses del Mundial: ésta es la mejor selección del planeta para don Manuel

ver también

Pellegrini se la juega a meses del Mundial: ésta es la mejor selección del planeta para don Manuel

“Somos conscientes que hay equipos muy fuertes y muy buenos que tienen grandes jugadores. Esta generación de Colombia tiene mucha hambre de gloria y lo ha demostrado desde la Copa América“, confesó.

Publicidad

Finalizó señalando que “yo me veo en la Selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente porque hay jugadores muy buenos en mi posición”.

Lee también
Pellegrini asegura que ésta es la mejor selección del mundo
Internacional

Pellegrini asegura que ésta es la mejor selección del mundo

Pellegrini pide calma ante locura en Real Betis con la Champions
Internacional

Pellegrini pide calma ante locura en Real Betis con la Champions

Mallorca vs. Real Betis: Dónde ver el partido de LaLiga
Internacional

Mallorca vs. Real Betis: Dónde ver el partido de LaLiga

Campeón chileno es presentado en su nuevo club: "Versátil lateral"
Universidad Católica

Campeón chileno es presentado en su nuevo club: "Versátil lateral"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo