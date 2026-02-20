Manuel Pellegrini sabe que el Betis debe afinar detalles para jugar ante el Rayo Vallecano, pero también está consciente de que el derbi de Andalucía contra el Sevilla aparecerá pronto en el horizonte. Por lo pronto, el DT chileno está abocado en el cuadro madrileño.

Pero pronto deberá cambiar el chip para afrontar el clásico ante el elenco sevillista, que está muy complicado en la tabla de posiciones. Y además no podrá tener a Matías Almeyda en la banca de aquel duelo. El entrenador argentino recibió una durísima sanción de siete fechas.

Fue después de un entredicho con el árbitro Iosu Galech, con quien tuvo un entredicho luego de que el juez lo expulsara. Fueron dos partidos por esa tarjeta roja, uno por no irse al vestuario inmediatamente, tres más por una “actitud de menosprecio” a los réferis. Y un juego más por conducta contraria al orden deportivo.

El fuerte cruce de Matías Almeyda con Iosu Galech. (Fran Santiago/Getty Images).

El Pelado Almeyda manifestó que “no hablaré más con los árbitros. Otros pueden, yo no. Soy capaz de ofrecer disculpas, pero también las acepto”. Es decir, el DT de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la escuadra sevillista evidenció la sensación de injusticia por este feo castigo.

Y por supuesto, Pellegrini también fue consultado por esto. Fue cauto, pero solidarizó con el ex entrenador de River Plate. “Como todo colega de profesión, es lamentable que haya tenido esta cantidad de fechas de suspensión”, manifestó el experimentado DT chileno.

Manuel Pellegrini y Matías Almeyda en el derbi andaluz de la primera rueda. (Fran Santiago/Getty Images).

“Pero no es mucho más lo que me puedo pronunciar”, sentenció el Ingeniero Pellegrini, consciente de que su opinión no cambiaría nada en el escenario que debe afrontar el Sevilla sin Almeyda en los partidos. La mitad de los 14 juegos que restan serán sin el DT en el banco.

Pellegrini lamenta las lesiones del Betis en la antesala de recibir a Sevilla

Otro tema que tiene inquieto a Manuel Pellegrini y el Betis tiene que ver con dos jugadores que están lesionados y podrían ni siquiera llegar al duelo contra el Sevilla. Es un hecho que no estarán frente al Rayito. Y el Ingeniero no escondió su preocupación por eso.

“Lo de Isco lo contesto igual que lo de Amrabat: son lesiones que a medida que evolucionan se miden los aumentos de carga. No son como la rotura de un tendón o un desgarro”, manifestó Pellegrini, quien fue defensor central en su época de futbolista.

Isco tiene en vilo al cuerpo médico y técnico del Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

Agregó que “son cartílagos y tienen variaciones, es difícil poner una fecha, igual que Amrabat”. Es decir, Isco Alarcón y el volante marroquí Sofyan Amrabat siguen en duda para los béticos, que este sábado 21 de febrero recibirá a Rayo Vallecano a contar de las 12:15 horas.

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

El Betis marcha en el 5° lugar de La Liga 25-26 a falta de 14 fechas por jugar, mientras que el Sevilla se ubica en el 13° puesto, con riesgo de pelear por no descender.