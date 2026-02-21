El Betis de Pellegrini se enreda en su sueño de ir a la Champions en un partido que tuvo de todo

Uno de los equipos que está en mejor forma en La Liga de España es el Real Betis de Manuel Pellegrini, que venía de tres victoria en línea y se ilusionó con clasificar a la Champions League.

La racha de triunfos al hilo se rompió este sábado, porque en el estadio La Cartuja de Sevilla el equipo del chileno no pudo ante Rayo Vallecano e igualó por 1-1.

El duelo fue más emocionante que bien jugado y en el final hubo 14 minutos de tiempo agregado, tras una larga revisión en el VAR por un posible penal para la visita, que no fue cobrado. En el tiempo extra hubo emociones en ambos arcos, pero sin goles.

Punto que le sirve de poco a Real Betis

El equipo de Pellegrini se puso arriba en la cuenta a los 16 minutos, mediante la aparición del delantero congoleño Cedric Bakambu.

El resultado final lo decretó el volante ofensivo Isi Palazón, cuando el reloj marcaba los 42 minutos. En el complemento no hubo conquistas.

Real Betis se mantiene en la quinta plaza de la tabla de posiciones con 42 puntos, a tres de Atlético Madrid, sin embargo, los colchoneros tienen un partido menos disputado.

