El presente de Universidad de Chile no es de los mejores y es uno de los equipos que aún no suma victorias en la Liga de Primera. Además, se mide ante el sorprendente Deportes Limache.

Los azules apenas suman dos puntos de 9 posibles, mientras que se miden ante un cuadro tomatero que tiene dos victorias y un empate, por lo que llega con la moral en alto para el duelo que se jugará en el estadio Nacional.

El entrenador de la U, Francisco Meneghini, está muy cuestionado por el rendimiento de su equipo en las primeras tres fechas y necesita que su elenco gane su primer encuentro del año en el fútbol chileno.

Paqui Meneghini deja afuera de la nómina de la U a Marcelo Morales

Paqui Meneghini eligió a los jugadores con los que contará para el partido de este domingo contra Limache, donde no aparece ni en las tiras cómicas uno de sus fichajes.

El DT azul decidió no convocar al lateral izquierdo Marcelo Morales, quien llegó con varios kilos de sobrepeso y no está en condiciones de jugar frente al conjunto de Víctor Rivero.

Marcelo Morales no fue citado en la U contra Limache. Foto: U de Chile

El defensor solamente estuvo en el segundo tiempo de la derrota ante Huachipato y no jugó más. El juvenil Diego Vargas y Felipe Salomoni cubrirán la plaza de marcador izquierdo.

El otro fichaje de la U que no fue citado ante Limache, partido que se jugará este domingo desde las 20:30 horas, es Octavio Rivero, quien se encuentra lesionado y no estará en el compromiso.

