“No me podía mover”: el mea culpa de Alejandro Tabilo tras la derrota en la final del ATP de Río

Alejandro Tabilo luchó hasta el último punto en la final del ATP 500 de Río de Janeiro. El tenista de 28 años no pudo aguantar la ventaja y terminó cayendo en más de tres horas de partido ante Tomás Etcheverry por los parciales de 3-6, 7-6(3) y 6-4.

Desenlace que golpeó al chileno ya que por varios pasajes fue superior a la raqueta trasandina. Lo que dejó ver tras el último punto quedándose en su banco mirando el suelo por largos minutos. Lo que profundizó en conferencia de prensa tras la ceremonia de premiación.

“Fue un partido duro. Muy físico. Tomás juega muy bien, metiendo mucho. Al final tuve calambres y problemas en la espalda. No me podía mover muy bien”, expresó sobre las complicaciones que se hicieron evidentes en el tercer set y finalmente le pasaron la cuenta.

La gran pena de Tabilo tras dejar ir el triunfo en el ATP de Río

Incluso abordó la ventaja que tuvo en el segundo set y que finalmente desaprovechó al cierre del partido. “Habíamos empezamos muy bien. Pero sentí las molestias y me fui para atrás. Después no pude hacer el daño que tenía (…) Los nervios también llegaron. Él se mantuvo firme y no los pude aprovechar”, cerró.

¿Cuánto ganó Alejandro Tabilo en el ATP de Río?

Tras la final del ATP 500 de Río de Janeiro, Alejandro Tabilo cerró una de sus mejores semanas en el circuito profesional. Lo que además se reflejó en el importante premio monetario que recibió por su participación en Brasil.

En total, el tenista chileno de 28 años sumó 248.480 dólares a su cuenta de ahorro luego de quedarse como vicecampeón. Ahora buscará su revancha la semana que viene en el Open Chile.