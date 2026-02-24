Es tendencia:
Colo Colo

Celebra Fernando Ortiz: El regreso clave que tendrá Colo Colo para el Superclásico 199 ante U de Chile

El entrenador argentino contará con un amplio contingente para preparar el duelo ante los azules de este domingo en el Estadio Monumental.

Por Patricio Echagüe

El Tano Ortiz tendrá un regreso importante para recibir a la U.
Colo Colo logró cambiar drásticamente su complejo andar de la mano de Fernando Ortiz. Luego de perder feo en su debut por la Liga de Primera 2026 ahora los albos suman tres triunfos al hilo, siendo uno de los punteros y llegando con el ánimo a tope para el Superclásico 199 ante la U.

Por suerte para el Tano el panorama puede ser todavía mejor, ya que para recibir a los azules podrá contar con un amplio contingente tras tener una baja importante en la última victoria ante O’Higgins.

Hablamos del retorno de Javier Correa, quien tras no ser convocado para el duelo en Rancagua estará en condiciones de poder enfrentar a los azules este domingo en el Estadio Monumental.

Javier Correa regresa para el Superclásico

De acuerdo a información entregada por el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, el atacante argentino estará a disposición de Ortiz para el importante duelo. Es más, hasta es una posibilidad cierta que vaya desde el arranque.

“Esta semana debería trabajar completamente normal, aunque ya la semana pasada venía trabajando casi a la par del grupo, aunque por precaución quedó fuera del partido del sábado ante O’Higgins”, aseguró el comunicador.

Javier Correa está a disposición de Ortiz en Colo Colo para este Superclásico 199. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Arrieta también avisó que “lo más probable es que salga Hernández, Romero se cargue a la derecha y por la izquierda aparecería Claudio Aquino. O perfectamente puede salir Romero y que Hernández quede cargado a la derecha”.

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se enfrentarán este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

