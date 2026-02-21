Sevilla salta a la cancha para visitar a Getafe por la fecha 25 de LaLiga, en un duelo cargado de tensión: apenas tres puntos lo mantienen fuera de la zona de descenso. El margen es mínimo y cualquier tropiezo puede complicar aún más el panorama.

Para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo el escenario no es el ideal, ya que no tendrán a Matías Almeyda en el banco por una dura sanción de siete encuentros. Además, el equipo arrastra tres partidos sin ganar, mientras que el cuadro azulón llega en alza, con dos empates y dos victorias consecutivas que lo ponen con ventaja anímica.

¿Dónde ver al Getafe vs. Sevilla por LaLiga?

El enfrentamiento entre el Getafe vs. Sevilla por la fecha 25 de la Liga de España se juega este domingo 22 de febrero desde las 10:00 horas de Chile en el Estadio El SADAR.

El duelo entre Blanquirrojos y el Geta será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Tabla de posiciones de LaLiga