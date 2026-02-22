“Hay que ir con todo”: Javier Altamirano ya palpita el Superclásico contra Colo Colo

Universidad de Chile mejoró su nivel pero no pudo conquistar sus primeros tres puntos en la Liga de Primera. Pese a que logró darle vuelta el marcador a Deportes Limache, los azules dejaron escapar el triunfo y siguen sin poder ganar en este 2026.

Pese a ello, la jornada permitió el retorno de uno de los jugadores más importantes de la reciente temporada. Esto tiene relación con Javier Altamirano que salió del equipo estelar en la pasada fecha ante Palestino. El tema es que Francisco Meneghini volvió a confiar en el volante zurdo y este no desentonó.

Así fue como cuando el ex Estudiantes de La Plata apareció en el momento que más lo necesitaba la U y con potente remate clavó la igualdad en el Estadio Nacional. Lo que confirmó el buen rendimiento del formado en Huachipato.

Sin embargo, Altamirano fue autocrítico y reconoció el bajón que sufrió el equipo ante Limache. “No obtuvimos la victoria por detalles”, confesó a TNT Sports. “Pero lo importante es que se mostró actitud y carácter. Debemos seguir trabajando para conseguir una victoria”, aseguró.

Javier Altamirano volvió a marcar por Universidad de Chile

Incluso al abordar los incidentes en el Estadio Nacional, que se dieron justo en el mejor momento de la U. Pero le bajó el perfil y apuntó a que son cosas que pasan dentro de la actividad. “Se juntan muchas cosas, pero son detalles. Nos perjudican, pero es parte del fútbol”, recalcó.

La U ya piensa en el Superclásico

Universidad de Chile acumula tres puntos de doce posibles. Ya con cuatro fechas disputadas, se suma a La Serena, Palestino, Concepción y Everton como los únicos equipos que no han sumado triunfos en la Liga de Primera.

Tarea que se pone cuesta arriba ya que en la fecha 5 debe visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental. Pese a ello, para Javier Altamirano ese será el perfecto escenario para lograr el primer triunfo del año y revertir el mal inicio del 2026.

“El primer tiempo fuimos superiores, a pesar del gol de ellos. Pero por detalles, como dije, no conseguimos el triunfo. La U siempre quiere ganar, estamos claros en eso. Todavía queda mucho camino y tenemos que dar vuelta la página y conseguir un triunfo en el Monumental. Hay que ir con todo”, cerró.

