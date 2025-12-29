Este lunes el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile realizó la gala de los premios para los mejores deportistas nacionales del 2025 que expira. La ceremonia reconoció a los atletas destacados de todas las disciplinas.

El máximo premio entregado al “Mejor de los mejores” fue para el futbolista Erick Pulgar, quien si bien no tuvo protagonismo en la selección chilena, fue campeón de Copa Libertadores con Flamengo. El Mejor de los Mejores en el paralímpico recayó en el tenimesista Ignacio Torres.

En el fútbol fueron premiados la delantera de Colo Colo, Mary Valencia, y el mismo Erick Pulgar. Además, Estaban González, campeón con Coquimbo Unido, recibió el galardón al mejor entrenador de todas las disciplinas.

Premio Nacional de Periodismo deportivo y todas las categorías

Por su parte, Luis Díaz Cid se convirtió en el nuevo Premio Nacional de Periodismo Deportivo, consiguiendo la condecoración que el año pasado recayó en Cristian Arcos y que han recibido insignes como Julio Salviat, Danilo Díaz, Sergio Gilbert, Vladimiro Mimica, Pedro Carcuro, Sergio Livingstone y Julio Martínez, entre otros.

Ignacio Torres y Pulgar, los mejores de los mejores deportistas chilenos en 2025.

Otros nombres destacados con premio en su disciplina fueron Joaquín Niemann (golf), Arley Méndez (halterofilia), Valentina Toro (karate), Kristel Köbrich (natación), Alejandro Tabilo (tenis masculino) y los primos Grimalt (vóleibol playa).

Todos los premios 2025

Reconocimiento a la trayectoria – Karen Gallardo (lanzamiento de disco)

Ajedrez – Cristóbal Henríquez

Atletismo femenino – Martina Weil

Atletismo masculino – Claudio Romero

Automovilismo – Nicolás Ambiado

Balonmano – Erwin Feuchtmann

Básquetol – Sebastián Herrera

Bochas – Franco Barbano y Sabrina Polito

Boxeo amateur – Denisse Bravo

Boxeo profesional femenino – Daniela Asenjo

Boxeo profesional masculino – Joseph Cherkashyn

Canotaje – María José Mailliard

Ciclismo femenino – Catalina Soto

Ciclismo masculino – Jacob Decar

Ciclismo BMX femenino – Macarena Pérez

Ciclismo BMX masculino – José Cedano

Ciclismo MTB femenino – Catalina Vidaurre

Ciclismo MTB masculino – Martín Vidaurre

Ecuestre – Trinidad Soffia

Esgrima – Vicente Otayza

Esquí – Henrik Von Appen

Esquí náutico – Matías González

Fútbol amateur – Julio Bórquez

Fútbol femenino – Mary Valencia

Fútbol masculino – Erick Pulgar

Gimnasia – Luciano Letelier

Golf – Joaquín Niemann

Halterofilia – Arley Méndez

Hípica – Héctor Berríos

Hockey césped femenino – Manuela Urroz

Hockey césped masculino – Juan Ignacio Amoroso

Hockey patín – Joaquín Pinares

Judo – Mary Dee Vargas

Karate femenino – Valentina Toro

Karate masculino – Tomás Freire

Lucha – Virginia Jiménez

Motociclismo – José Ignacio Cornejo

Natación – Kristel Köbrich

Navegación a vela – Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman

Patín Carrera – Raúl Pedraza

Pelota vasca – Javier Villalón

Pentatlón moderno – Vicente Valderrama

Polo – Felipe Vercellino

Remo – Antonia Abraham y Melita Abraham

Rugby – Nicolás Saab

Squash – Giselle Delgado y Anita Pinto

Surf – Noel de la Torre

Taekwondo – Joaquín Churchill

Tenis femenino – Antonia Vergara

Tenis masculino – Alejandro Tabilo

Tenis de mesa – Nicolás Burgos

Tiro al vuelo – Héctor Flores

Tiro con arco – Andrés Gallardo

Triatlón – Diego Moya

Vóleibol playa – Esteban Grimalt y Marco Grimalt

Vóleibol sala – Vicente Parraguirre

Mejor antigua deportista femenino – Marisol Ibarra

Mejor antiguo deportista masculino – Juan Olivares

Mejor entrenador – Esteban González

Mejor promesa deportiva – Bruno Miranda y Diego Parra

Actuación relevante – Familia Ducasse (vela)

Actuación destacada de olimpiadas especiales – Gonzalo Escobar y Teresita Lira

Premio fair play – Cristian Garín

Mejor deportista outdoor – Macarena Cayuqueo y Nicolás Benavides

Premio Inspiración – Tamara Leonelli

Mejor periodista de regiones – Pedro Pablo Herrera

Mejor desarrollo profesional – Juan Ignacio Gardella

Mejor periodista joven – Arturo Millán

Premio trayectoria periodística – Eduardo Mella

Premio maestros del periodismo – Vladimiro Mimica

Premio Nacional de Periodismo Deportivo – Luis Díaz Cid

Para atletismo – Amanda Cerna

Para bádminton – Jaime Aránguiz

Básquetbol en silla de ruedas – Ángel Hernández

Boccia – Alfonsina Urrejola

Canotaje paralímpico – Hernán Moya

Para esquí alpino – Nicolás Bisquertt

Fútbol para ciegos – Víctor Hugo Silva

Fútbol paralímpico – Selección chilena

Para judo – Dana Morales

Para natación – Alberto Abarza

Para powerlifting – Juan Carlos Garrido

Para surf – Nicolás Medina

Tenis en silla de ruedas- Francisco Cayulef

Para tenis de mesa – Ignacio Torres

Para tiro con arco – Bastián Reyes

Tiro para deportivo – Rodrigo Encina

Mejor de los mejores paralímpico – Ignacio Torres (tenis de mesa)

Mejor de los mejores – Erick Pulgar

Revive la ceremonia del Círculo de Periodistas Deportivos