Este lunes el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile realizó la gala de los premios para los mejores deportistas nacionales del 2025 que expira. La ceremonia reconoció a los atletas destacados de todas las disciplinas.
El máximo premio entregado al “Mejor de los mejores” fue para el futbolista Erick Pulgar, quien si bien no tuvo protagonismo en la selección chilena, fue campeón de Copa Libertadores con Flamengo. El Mejor de los Mejores en el paralímpico recayó en el tenimesista Ignacio Torres.
En el fútbol fueron premiados la delantera de Colo Colo, Mary Valencia, y el mismo Erick Pulgar. Además, Estaban González, campeón con Coquimbo Unido, recibió el galardón al mejor entrenador de todas las disciplinas.
Premio Nacional de Periodismo deportivo y todas las categorías
Por su parte, Luis Díaz Cid se convirtió en el nuevo Premio Nacional de Periodismo Deportivo, consiguiendo la condecoración que el año pasado recayó en Cristian Arcos y que han recibido insignes como Julio Salviat, Danilo Díaz, Sergio Gilbert, Vladimiro Mimica, Pedro Carcuro, Sergio Livingstone y Julio Martínez, entre otros.
Ignacio Torres y Pulgar, los mejores de los mejores deportistas chilenos en 2025.
Otros nombres destacados con premio en su disciplina fueron Joaquín Niemann (golf), Arley Méndez (halterofilia), Valentina Toro (karate), Kristel Köbrich (natación), Alejandro Tabilo (tenis masculino) y los primos Grimalt (vóleibol playa).
Todos los premios 2025
Reconocimiento a la trayectoria – Karen Gallardo (lanzamiento de disco)
Ajedrez – Cristóbal Henríquez
Atletismo femenino – Martina Weil
Atletismo masculino – Claudio Romero
Automovilismo – Nicolás Ambiado
Balonmano – Erwin Feuchtmann
Básquetol – Sebastián Herrera
Bochas – Franco Barbano y Sabrina Polito
Boxeo amateur – Denisse Bravo
Boxeo profesional femenino – Daniela Asenjo
Boxeo profesional masculino – Joseph Cherkashyn
Canotaje – María José Mailliard
Ciclismo femenino – Catalina Soto
Ciclismo masculino – Jacob Decar
Ciclismo BMX femenino – Macarena Pérez
Ciclismo BMX masculino – José Cedano
Ciclismo MTB femenino – Catalina Vidaurre
Ciclismo MTB masculino – Martín Vidaurre
Ecuestre – Trinidad Soffia
Esgrima – Vicente Otayza
Esquí – Henrik Von Appen
Esquí náutico – Matías González
Fútbol amateur – Julio Bórquez
Fútbol femenino – Mary Valencia
Fútbol masculino – Erick Pulgar
Gimnasia – Luciano Letelier
Golf – Joaquín Niemann
Halterofilia – Arley Méndez
Hípica – Héctor Berríos
Hockey césped femenino – Manuela Urroz
Hockey césped masculino – Juan Ignacio Amoroso
Hockey patín – Joaquín Pinares
Judo – Mary Dee Vargas
Karate femenino – Valentina Toro
Karate masculino – Tomás Freire
Lucha – Virginia Jiménez
Motociclismo – José Ignacio Cornejo
Natación – Kristel Köbrich
Navegación a vela – Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman
Patín Carrera – Raúl Pedraza
Pelota vasca – Javier Villalón
Pentatlón moderno – Vicente Valderrama
Polo – Felipe Vercellino
Remo – Antonia Abraham y Melita Abraham
Rugby – Nicolás Saab
Squash – Giselle Delgado y Anita Pinto
Surf – Noel de la Torre
Taekwondo – Joaquín Churchill
Tenis femenino – Antonia Vergara
Tenis masculino – Alejandro Tabilo
Tenis de mesa – Nicolás Burgos
Tiro al vuelo – Héctor Flores
Tiro con arco – Andrés Gallardo
Triatlón – Diego Moya
Vóleibol playa – Esteban Grimalt y Marco Grimalt
Vóleibol sala – Vicente Parraguirre
Mejor antigua deportista femenino – Marisol Ibarra
Mejor antiguo deportista masculino – Juan Olivares
Mejor entrenador – Esteban González
Mejor promesa deportiva – Bruno Miranda y Diego Parra
Actuación relevante – Familia Ducasse (vela)
Actuación destacada de olimpiadas especiales – Gonzalo Escobar y Teresita Lira
Premio fair play – Cristian Garín
Mejor deportista outdoor – Macarena Cayuqueo y Nicolás Benavides
Premio Inspiración – Tamara Leonelli
Mejor periodista de regiones – Pedro Pablo Herrera
Mejor desarrollo profesional – Juan Ignacio Gardella
Mejor periodista joven – Arturo Millán
Premio trayectoria periodística – Eduardo Mella
Premio maestros del periodismo – Vladimiro Mimica
Premio Nacional de Periodismo Deportivo – Luis Díaz Cid
Para atletismo – Amanda Cerna
Para bádminton – Jaime Aránguiz
Básquetbol en silla de ruedas – Ángel Hernández
Boccia – Alfonsina Urrejola
Canotaje paralímpico – Hernán Moya
Para esquí alpino – Nicolás Bisquertt
Fútbol para ciegos – Víctor Hugo Silva
Fútbol paralímpico – Selección chilena
Para judo – Dana Morales
Para natación – Alberto Abarza
Para powerlifting – Juan Carlos Garrido
Para surf – Nicolás Medina
Tenis en silla de ruedas- Francisco Cayulef
Para tenis de mesa – Ignacio Torres
Para tiro con arco – Bastián Reyes
Tiro para deportivo – Rodrigo Encina
Mejor de los mejores paralímpico – Ignacio Torres (tenis de mesa)
Mejor de los mejores – Erick Pulgar