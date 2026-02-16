Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Flamengo

“Revertir el error mío”: las modestas palabras de Erick Pulgar tras ser la figura del Flamengo

El chileno se ha transformado en el mejor representante nacional en el extranjero. Su perfil bajo es resaltable,

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Erick Pulgar la rompe en Brasil.
© Getty ImagesErick Pulgar la rompe en Brasil.

La legión chilena en Brasil la está rompiendo. No solamente Gonzalo Tapia ha tenido un despegue inaudito en el Brasileirao. Erick Pulgar está haciendo una excelente temporada con el Flamengo y anotó por segundo partido consecutivo.

Es uno de los mejores jugadores chilenos en el extranjero, sin lugar a dudas. Pulgar se ha ganado la titularidad en el Fla gracias a su gran despliegue en el mediocampo. La Selección Chilena no puede sino contar con él.

Esta vez, Erick Pulgar anotó en un difícil partido, ante Botafogo. Era un partido eliminatorio por el Campeonato Carioca, ante un complicado rival, que no había partido bien para el chileno, pero que lo dejó rebosante de alegría.

Erick Pulgar vuelve a anotar y le da un importante triunfo al Flamengo

ver también

Erick Pulgar vuelve a anotar y le da un importante triunfo al Flamengo

Palabras de Erick Pulgar

Parecía un partido que se tornaba negro para Erick Pulgar. Pese al gol de Lucas Paquetá, que puso arriba al Flamengo ante Botafogo, en el gol del Fogao de Alexander Barboza (54′). Pero, el seleccionado nacional se recompuso, tras anotar el tanto del triunfo a los 84′.

A eso apuntaron las palabras de Erick Pulgar tras el encuentro. “Por suerte mi gol se pudo dar, para revertir el error mío y poder ganar el partido“, empezó diciendo el ex Universidad Católica.

“Tenemos mucha confianza para los partidos que se nos vienen, que son muy importantes. Sabemos que tenemos que seguir trabajando para mejorar”, cerró Erick Pulgar, héroe del Flamengo en la jornada dominical.

Publicidad
Campeón en 2025 y ahora estrella.

Campeón en 2025 y ahora estrella.

¿Cuáles son los números de Erick Pulgar en la actual temporada con el Flamengo?

Erick Pulgar ha disputado once encuentros en el Fla esta temporada. En total ha anotado dos goles (seguidos) y suma 879 minutos jugados de un total de 990.

¡Se pasó! El megagolazo de Erick Pulgar en el Flamengo que deslumbra a Brasil

ver también

¡Se pasó! El megagolazo de Erick Pulgar en el Flamengo que deslumbra a Brasil

Lee también
¡Vístase, don Erick! Pulgar vuelve a anotar para el Flamengo
Internacional

¡Vístase, don Erick! Pulgar vuelve a anotar para el Flamengo

Emociona a todos: Pulgar le regala su camiseta a pequeño hincha
Internacional

Emociona a todos: Pulgar le regala su camiseta a pequeño hincha

Video: megagolazo de Pulgar en Flamengo deslumbra a Brasil
Chile

Video: megagolazo de Pulgar en Flamengo deslumbra a Brasil

Programación Fecha 4 Liga de Primera: Agenda de partidos
Campeonato Nacional

Programación Fecha 4 Liga de Primera: Agenda de partidos

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo