Vicente Pizarro se adapta cada día más a lo que significa jugar en Rosario Central. El volante nacional vive su primera experiencia en el extranjero y de inmediato se acopló al fútbol trasandino. Por lo que ha sido titular inamovible en el equipo.

A tal punto que ahora fue parte del selecto grupo de invitados que celebró el cumpleaños 38 de Ángel Di María. Lo que no pasó desapercibido en redes sociales.

El “Fideo” estuvo de cumpleaños el pasado 14 de febrero, pero al día siguiente Central recibió a Barracas Central por la liga trasandina. Sin embargo, el canalla ganó por 2-0 y justamente con gol del zurdo. Por lo que la celebración se trasladó para este lunes 16 donde se tiró la casa por la ventana.

Di María ha sido clave en la adaptación de Pizarro a Rosario Central

La cumbia no podía faltar y el ritmo lo pusieron “El duo Roze”, “El Villano” y los muchachos de “Un poco de ruido” hasta que las velas no ardieron más. Para enmarcar una noche inolvidable, Di María publicó una foto con todos los invitados donde asoma el plantel completo de Rosario Central.

“Festejando los 38”, publicó Ángel Di María, lo que en minutos superó los 16 mil me gusta en Instagram. “Gracias por está noche mágica”, complemento Jorgelina Cardoso, la esposa del crack trasandino.

En la postal aparece el único chileno Vicente Pizarro y que ahora es prácticamente su patner en el canalla. Pese al poco tiempo en Argentina, el ex Colo Colo se acopló al cuadro dirigido por Jorge Almirón y es uno de los que mejor se entiende con el campeón del mundo. Lo que ya genera importantes elogios para el seleccionado nacional.

¿Cuándo juega Rosario Central?

Tras la celebración, Rosario Central empieza a mentalizarse en lo que será el próximo desafío por el torneo trasandino. Este viernes 20 de febrero recibe a Talleres y un nuevo triunfo podría dejarlos en la parte alta del grupo B.

Cabe consignar que el elenco de Almirón se prepara para el gran desafío del 2026 que es disputar la Copa Libertadores desde la fase de grupos. Lo que está comienza a partir del mes de abril.

