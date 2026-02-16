Si bien hay un repunte, al menos a nivel de resultado, de Colo Colo, hay jugadores que todavía se extrañan. Entre los que partieron recientemente, Vicente Pizarro es uno de los que hace falta en el camarín del Cacique.

Con buen despliegue en el mediocampo, buen ojo futbolístico y capacidades aguerridas, el actual volante de Rosario Central ha tenido un ascenso gradual en el fútbol trasandino, llegando a ganarse ciertas loas del otro lado de la Cordillera.

En el triunfo ante Barracas, el volante chileno fue titular todo el partido y mostró parte de sus características positivas. En Argentina lo alaban. Y, en este caso, nos referimos a uno que sabe de fútbol.

ver también El palo que de Vicente Pizarro al fútbol chileno en medio de su gran momento en Central: “Acá se…”

Le llueven loas a Vicente Pizarro

Reconocido periodista en Argentina y en parte de Sudamérica, Juan José Buscalia se desempeña, actualmente, en DirecTV Sports. El comunicador trasandino ha visto jugar a Vicente Pizarro y tiene una opinión positiva al respecto. Sobre ello habló en exclusiva con RedGol.

“Los rendimientos de Vicente Pizarro son buenos, sostenidos, está en un buen momento. Juega en un equipo que si entras bien, como él, te eleva mucho. Rosario Central no había tenido buen inicio de campeonato, pero él siempre ha rendido de buena manera. Se lo vio muy bien en la victoria (ante Barracas)”, partió diciendo el periodista argentino, que está impresionado por la camada de jugadores chilenos en el fútbol trasandino.

“Se está dando un fenómeno en el fútbol argentino de inmigración de jugadores chilenos de calidad, que han aportado mucho. Pizarro es el más claro ejemplo de eso“, analizó al respecto, para luego dar una hipótesis del por qué está sucediendo.

Publicidad

Publicidad

“Lo que se desprende de la afluencia de jugadores del otro lado de la Cordillera es que el mercado chileno está pagando poco y el mercado argentino se ha colocado económicamente por encima. Es un destino válido para los jugadores chilenos, para dar el paso para Europa”, cerró su análisis, junto a RedGol, Juan José Buscalia.

Vicente Pizarro pasa por un gran momento en Central.

¿Cómo está la tabla de posiciones del fútbol argentino?

Publicidad

Publicidad