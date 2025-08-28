Colo Colo sigue en la búsqueda de nuevo entrenador. Tras la salida de Jorge Almirón, en ByN se apuntaron todas las fichas hacia Gustavo Quinteros. Sin embargo, el adiestrador decidió rechazar la chance de volver al Monumental.

Por lo que ahora la lista empieza a correr y la gran carta para asumir es el argentino Fernando Ortíz. El entrenador de 47 años y nacido Corral de Bustos, asoma como la carta para enderezar un 2025 para el olvido.

Opción que fue analizada por Juan José Buscalia, quien detalló cómo es el perfil del trasandino. “No ha dirigido en Argentina, pero jugó mucho tiempo. Fue campeón con Vélez y surgió en Boca Juniors. Siempre se ha relacionado con equipos grandes”, detalló de entrada en conversación con Redgol.

“Es un técnico joven, pero con un perfil interesante. Él ordenó al América, aunque no pudo ser campeón”, complementó sobre el rendimiento de Ortiz. En total ha dirigido en 182 partidos, de los cuales ganó 83, empató 43 y perdió 56. Por lo que su rendimiento es del 53,4%.

¿Quién es el nuevo DT de Colo Colo?

Con la baja de Gustavo Quinteros, la primera opción pasa a ser Fernando Ortiz. Lo que será oficializado el próximo sábado 30 de agosto según indicó Aníbal Mosa.

Pero la carta de Ortiz además genera respaldo por su forma de llevarse con planteles con caracter. “Ha dirigido en lugares de mucho renombre y presión. No se lo come el entorno. No le va a temblar la mano en Colo Colo”, avisó Buscalia.

“Es un tipo serio. Ahora en Colo Colo debe llegar a ser campeón. Es un tipo acostumbrado a administrar riquezas. Me parece un perfil muy interesante”, sentenció sobre lo que podría ser la llegada del adiestrador.