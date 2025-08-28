Es tendencia:
El fuerte cuestionamiento a nuevo candidato a la banca de Colo Colo: “No cuaja con el perfil”

Tras el alza de un nuevo candidato para la banca de los albos, aparecieron fuertes criticas ante la posibilidad.

Por Andrea Petersen

La fuerte crítica que genera el posible nuevo DT de Colo Colo.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTLa fuerte crítica que genera el posible nuevo DT de Colo Colo.

Colo Colo se encuentra viviendo momentos de alta tensión mientras que se define quién será el reemplazante de Jorge Almirón y tome la dirección del plantel que lucha actualmente por ingresar a los puestos de clasificación a competencias internacionales.

Entre los nombres que suenan para quedarse con el banquillo están Gustavo Quinteros, Martín Demichelis y Gerardo Martino, y recientemente se sumó durante las últimas horas un nuevo candidato: Fernando Ortiz.

Según reveló el periodista Cristopher Brandt en ESPN, el técnico argentino con pasado en el América y Monterrey de la Liga Mexicana, tomó fuerza durante las últimas horas como gran opción en los albos.

Las dudas que deja la posible llegada de Ortiz

Como futbolista Ortiz estuvo en clubes como Banfield, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield y Racing, mientras que como DT dirigió a Sol de América y Sportivo Luqueño de Paraguay, y al América, Monterrey y Santos Laguna de la Liga Mexicana.

En Pauta de Juego, Coke Hevia, Nico Peric y Fernando Tapia analizaron la posibilidad de que llega Ortiz a dirigir Colo Colo. “No tengo mucho en el radar a ese entrenador”, comenzó señalando Tapia, a lo que Peric añadió: “Y ese es el punto”.

Fernando Ortiz, el “calentón” admirador de Gareca que sigue en carrera por ser DT de Colo Colo

Por su parte, Coke Hevia añadió: “No puede ser tan fácil dirigir en los clubes grandes (…), ya que Colo Colo ha insistido tantas veces con Brumo Barticcioto, que lo llamen por teléfono: ‘¿’cómo es Ortiz?'”.

Fernando Ortiz /Fotografía: Getty Images

Fernando Ortiz /Fotografía: Getty Images

Tapia señaló que Ortiz no cumple con lo que pedían en Colo Colo. “Ese nombre no cuaja con el perfil que planteó públicamente Aníbal Mosa, que es un técnico que haya dirigido equipos grandes, con experiencia internacional, títulos, con eso no cuaja”.

“Ortiz es un nombre que pudo estar ahí por alguna circunstancia, pero no es el más relevante, hoy es Quinteros, ahí está la apuesta de la dirigencia de blanco y negro. Entiendo ,que para variar el sector Ruiz-Tagle Vial no está muy convencido de que Quinteros sea el nombre, de repetir un poco la historia”.

