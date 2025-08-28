Colo Colo todavía no define a su nuevo entrenador. Se esperaba que saliera humo blanco este miércoles 27, pero Blanco y Negro continúa con la búsqueda del sucesor Jorge Almirón con cinco candidatos: Gustavo Quinteros, Fernando Ortiz, Gerardo Martino, Francisco Arce y Zé Ricardo.

El último se trata de un entrenador brasileño de 54 años con pasos por Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo, Internacional y más. Su nombre sorprendió a los hinchas de Colo Colo y dejó una gran impresión en la dirigencia. “Hizo una presentación espectacular y conocía hasta el último jugador de la Sub 18“, mencionó el periodista Edson Figueroa.

Ahora, Zé Ricardo habló sobre la oportunidad de llegar al Cacique y se mostró muy entusiasmado por ser considerado. En conversación con AS Chile, el DT habló de su experiencia con Chile y contó su análisis del plantel colocolino, donde destacó a Francisco Marchant y Lucas Cepeda.

“Dirigí algunas veces en Chile en los tiempos de Flamengo y Vasco da Gama. Ahí entrené algunas veces en el Monumental. Sé que Colo Colo es un club gigante, único campeón chileno de la Copa Libertadores. Fui a Santiago recientemente con mi hija y con mi esposa”, mencionó.

“Vi que Colo Colo tiene varios futbolistas argentinos, lo estuve estudiando en los últimos días y me agradó lo de los jugadores jóvenes. Me gustó mucho Francisco Marchant, principalmente. Lucas Cepeda es un jugador importante“, mencionó Zé Ricardo.

Además, contó que “sería un gran desafío dirigir a Arturo Vidal. Jugó en Flamengo. También pasó por aquí Mauricio Isla, lateral derecho, que le fue un poco mejor. Son dos jugadores con mucha personalidad y mucha experiencia. Nos ayudarían bastante en caso de llegar a Colo Colo“.

“Participé de la primera etapa, que era la presentación del currículum. Me contaban que llegaron cerca de 25, después hubo una reducción y quedó en cinco. Fui convidado para hacer una presentación, lo hicimos y ahora estamos esperando la próxima fase, que es la de una propuesta. Estoy contento, porque no es fácil. En Chile no hay una tradición de entrenadores brasileños (…) Estoy contento porque sé que es una elección difícil para un club tan grande, tan tradicional y tan grandioso como Colo Colo“, concluyó.