Pese a que hace un par de días se creía que la elección del nuevo DT de Colo Colo estaría lista para hoy, lo cierto es que la búsqueda por parte de los albos se está alargando más de la cuenta. Y es que la lista de candidatos es amplia y el margen de maniobra bastante escaso.

Dentro de estas opciones que maneja el Cacique destaca el desconocido brasileño José Ricardo Mannarino, más conocido como Zé Ricardo, quien incluso ya se entrevistó con la dirigencia de Blanco y Negro.

Con 54 años y nacido Río de Janeiro, Zé Ricardo está en la lista final por reemplazar de manera definitiva a Jorge Almirón. Si se llega a concretar su arribo sería su tercera experiencia fuera de Brasil, donde ha dirigido en una gran variedad de elencos.

La carrera de Zé Ricardo, el candidato sorpresa a la banca de Colo Colo

El brasileño debutó como interino en el fútbol grande con el Flamengo en el 2016, esto luego de trabajar en el área del fútbol sala del Mengão por varias años y un paso por el Audax Rio en el 2008. En su vuelta al club en el 2012 ganó varios títulos en la Sub 18 y Sub 20 del Fla.

En esa primera experiencia con Flamengo ganó su único título como entrenador profesional, el Campeonato Carioca del 2017. De ahí en más dirigió al Vasco da Gama, Botafogo, Fortaleza, Internacioanl, al Qatar SC, Shimizu S-Pulse de Japón, Cruzeiro, Goiás y Criciúma.

Zé Ricardo ha dirigido a varios clubes en el fútbol brasileño. ¿Será el nuevo DT de Colo Colo? | Foto: Getty Images.

En su segundo ciclo por el Vasco entre 2021-2022 el DT dirigió a Carlos Palacios. Es más, fue el propio Zé Ricardo quien lo llevó al club luego que el chileno no lograra destacar del todo en el Inter de Porto Alegre.

Un exótico nombre que competirá codo a codo junto a Gustavo Quinteros, Gerardo Martino, Fernando Ortíz y Francisco Arce por ser el nuevo DT albo. ¿Podrá lograr imponerse el brasileño en esta elección del Cacique?

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

El próximo partido de los albos será este domingo 31 de agosto cuando enfrenten desde las 15:00 horas a Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

