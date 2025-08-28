Pese que su nombre se ha ido enfriando con el correr de las horas, Gustavo Quinteros sigue siendo uno de los nombres que maneja Colo Colo para reemplazar de forma definitiva a Jorge Almirón en la banca.

El santafesino suma bonos por conocer el club y tener cierto éxito en sus tres años y medio al mando del Cacique entre 2020 y 2023. Sin embargo, no todos comparten el mismo entusiasmo por tenerlo de regreso.

Así lo dejó en claro Fernando Vergara, ex delantero del Popular y multicampeón con los albos, quien en charla con El Mercurio derechamente ninguneó los logros de Quinteros en su paso por Colo Colo.

El ninguneo de Vergara a Quinteros

El ex atacante declaró que “el que tome Colo Colo no tiene mucho que ganar, porque el equipo podría llegar a la Copa Sudamericana. Eso es lo menos malo, pero tampoco mucho que perder porque no está comprometido con el descenso debido a las paupérrimas campañas de Deportes Iquique y Unión Española”.

Fernando Vergara asegura que Quinteros no se merece un segundo ciclo en Colo Colo. | Foto: Photosport.

“En el caso de Gustavo Quinteros, llegó el primer año en el 2020 faltando 17 fechas, estaba 17 y terminó 16. Y quedó como que salvó al equipo. En cuatro torneos ganó uno, eso en Colo Colo es más bajo que lo normal”, agregó.

Para cerrar, Vergara lanzó que “no creo que pase por el técnico, es más relevante la estructura deportiva como club. Cuando esta es débil, la dimensión del DT es mayor, ahí empieza el derroche de plata, las indemnizaciones”.

El rendimiento de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Gustavo Quinteros dirigió entre el 2020 y 2023 un total de 154 encuentros el Cacique, donde logró 79 victorias, 42 empates y tuvo 33 derrotas, lo que se traducen en un 60,39% de rendimiento. Con los albos el santafesino ganó un título de Primera División, dos Copa Chile y una Supercopa.