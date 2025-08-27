El mismo dirigente de Colo Colo que era presidente de Blanco y Negro cuando se definió la salida de Gustavo Quinteros se abrió a tenerlo de vuelta en el estadio Monumental. Sin mojarse mucho, pero aseguró que el DT tiene las aptitudes suficientes para tomar las riendas del plantel profesional albo.

Las referencias son para Alfredo Stöhwing, quien continúa con un asiento en la directiva de ByN, que hoy en día preside Aníbal Mosa. Es precisamente el timonel de la concesionaria el principal promotor de la vuelta de Quinteros. “Está en la lista corta. Es el uno de ellos. Eran seis”, dijo el ingeniero comercial.

Alfredo Stöhwing le puso fichas a Gustavo Quinteros. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“No sé qué ha pasado en los últimos dos días con alguno de ellos, si se ha bajado alguno o no”, agregó Stöhwing. Seguramente se refería a la aparición de nuevos nombres en la carrera por asumir la banca colocolina: el argentino Fernando Ortiz, de últimos resultados paupérrimos en el Santos Laguna de México.

Stöhwing añadió que “considero que hay que hacerlo lo antes posible, pero no por hacer las cosas rápido hay que hacerlas mal. Sin apurarse por un técnico que estará por un año y medio”. Y que perfectamente podría ser Gustavo Quinteros, quien ya tuvo una larga estadía en Pedrero.

Stöhwing, el dirigente de ByN que ahora sí quiere a Quinteros en Colo Colo

Más de algún dirigente se opuso al retorno de Gustavo Quinteros en Colo Colo, pero al menos públicamente, Alfredo Stöhwing no reprobó la vuelta del ex seleccionador de Ecuador y Bolivia. “Es un entrenador competente, merece estar en la lista de candidatos”, dijo.

Gustavo Quinteros parece tener respaldo importante en todo Blanco y Negro. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Es un buen técnico, sin duda”, expuso Stöwhing cuando le preguntaron por el momento en que presidía Blanco y Negro y el directorio decidió por finalizar el ciclo de Quinteros. También dijo que son muchas las variables relevantes para hallar al reemplazo de Almirón.

Alfredo Stöhwing, entonces presidente de Blanco y Negro, en la presentación de Jorge Almirón. (Javier Salvo/Photosport).

Planteó que “hay que analizar muchas cosas: propensión a las juveniles, cómo trabaja, experiencias, rendimientos, si es del estilo de nuestro club, las cosas financieras, su equipo de trabajo. Se tiene que decidir con cuidado”. Una cuestión en la que insistió: decidir bien más que hacerlo rápido.