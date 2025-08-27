Todo apunta a que Gustavo Quinteros será el nuevo entrenador de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón. Blanco y Negro apostará por el reencuentro con el santafesino, quien en su primer paso por el Cacique lo salvó del descenso y ganó varios títulos en tres años y medio.

Sin embargo, el nombre de Quinteros no genera demasiado consenso en el medio. Sin ir más lejos, Juan Cristóbal Guarello aseguró que si dependiera de él, no lo traería de vuelta al Monumental.

El periodista dio en La Hora de King Kong dos potentes razones para apoyar esta idea, apuntando a ciertos manejos del ex Vélez y Gremio al momento de firmar jugadores y actitudes suyas cuando las campañas tambalean.

Guarello no quiere a Quinteros en el Cacique

El periodista partió diciendo que “a Quinteros en Colo Colo hay que tenerle la cancha bien rayada, porque cuando la cosa anda mal empieza a decir que no le trajeron jugadores o que el torneo está distorsionado. Te embarra la cancha, mucho más que Almirón”.

“Hay otra cosa en que hay que tenerlo controlado y es en el tema de las incorporaciones. Cuando le dieron chipe libre con los jugadores, como con Leandro Benegas, Ramiro González, Fabián Castillo o Darío Lezcano, así le fue a Colo Colo”, agregó.

En ese sentido, Guarello sostuvo que “es más, Lezcano dijo que para llegar al club tenía que firmar con el mismo representante que Quinteros. Es algo que dijo el propio paraguayo (…) Quinteros no es un tipo que me genere confianza. Hay memoria corta en Colo Colo”.

“Si a mi me preguntan, yo no lo traigo. Quinteros ya tuvo suficientes oportunidades en Colo Colo con tres años y medio, donde tuvo fracasos estrepitosos a nivel internacional. Quedó eliminado con el Pereira, Fortaleza le dio un baile en el Monumental y se comió una goleada escandalosa ante el colista de Brasil, el América Mineiro”, concluyó.

Los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo

El santafesino dirigió entre el 2020 y 2023 un total de 154 encuentros el Popular, donde logró 79 victorias, 42 empates y tuvo 33 caídas, lo que se traducen en un 60,39% de rendimiento. Con el Cacique el DT ganó un título de Primera División, dos Copa Chile y una Supercopa.

